شو المطلوب.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة هيفاء وهبي، أحدث جلسة تصوير خاصة بكليب أغنيتها الجديدة “شو المطلوب” عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي خطفت بها الأنظار فور نشرها من قبل رواد السوشيال ميديا.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مميزة وجذابة عكست أجواء الكليب وطابعه العصري، حيث تداول الجمهور الصور بشكل واسع عبر مختلف المنصات، مع إشادات كبيرة بجمالها وأفكار التصوير المختلفة التي دائمًا ما تحرص على تقديمها لجمهورها.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار النجاح الكبير الذي تحققه أغنية “شو المطلوب”، والتي مازالت تتصدر الترند على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تواجدها في صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعًا وتداولًا عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات كبيرة بالأغنية والكليب.

وتصدرت أغنية "شو المطلوب" للنجمة هيفاء وهبي ترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية، فور نشرها، إلى جانب تصدرها المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون اول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال ٢٤ ساعة فقط.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.