هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"

طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية، خاصة مع الحملة الدعائية المختلفة التي سبقت طرح الأغنية وتصدرت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأغنية تفاعلًا واسعًا فور طرحها، حيث تداول الجمهور مقاطع منها بشكل كبير عبر مختلف المنصات، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري الذي ظهرت به هيفاء وهبي في العمل الجديد، لتصبح واحدة من أبرز الأغاني المتداولة مع أجواء العيد.

وطرحت الديفا هيفاء وهبي الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والذي حمل رؤية بصرية مختلفة أخرجها المخرج جو بو عيد، في تعاون جديد جمع بينهما، حيث تم تصوير الكليب في لبنان وسط أجواء مميزة وإيقاعات عصرية.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، وتحمل طابعًا مختلفًا، خاصة مع الإيقاع السريع والأجواء التي تناسب موسم الصيف والعيد.

وتعيش النجمة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في مصر، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل لافت طوال الحفل.

كما خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بإطلالات عالمية مميزة نالت إشادة واسعة من جمهور الموضة والإعلام، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة والجمال في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تستكمل النجمة هيفاء وهبي نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، من خلال جولة غنائية أوروبية وأميركية تستعد لإحيائها خلال الأشهر القادمة.