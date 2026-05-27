قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس نار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا
ترامب : فتح مضيق هرمز للجميع .. ولن يسيطر عليه أحد
فضيحة أمنية مدوية .. كيف استُخدمت كاميرات المراقبة لاستهداف قيادات إيرانية؟
بينهم صغيرة 5 سنوات بـ هدوم العيد.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في بورسعيد
سكن لكل المصريين| مد التقديم على تنفيذ 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. الشروط والمواقع
اعرف ضوابط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الجديد
مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى الكونغو وأوغندا لمواجهة الإيبولا
7 Dogs بـ 40 جنيها فقط.. فيلم العيد يصل إلى سينما الشعب بالإسماعيلية بأسعار مفاجأة للجمهور
السبت.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي
حكاية بطل| قصة استشهاد "الماجدان" اللواء ماجد إبراهيم والعميد ماجد قللينى في عرب شركس.. فيديو
الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي.. فحوصات للحجاج وكروت مراقبة بعد الوصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سكن لكل المصريين| مد التقديم على تنفيذ 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. الشروط والمواقع

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

​أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التقديم للمطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (محور الشراكة) لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

​وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار جاء لتفادي تزامن موعد الإغلاق السابق (30 مايو 2026) مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنح الشركات فرصة عادلة لاستكمال أوراقها والتقدم للمشروع الذي يشهد إقبالاً واسعًا.

​إقبال ملحوظ وخريطة الأراضي المطروحة

و​صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن الطرح يشهد إقبالاً كبيرًا؛ حيث تقدم 22 مطورًا عقاريًا حتى الآن.

​من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن الطرح يمتد على مساحة 383.12 فدانًا في مواقع مميزة بـ 8 مدن جديدة، وتتوزع الأراضي كالتالي:

​حدائق أكتوبر: 4 قطع أراضٍ (تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية).

​العبور الجديدة: 4 قطع أراضٍ (جنوب الحي 14، والحي 25 بالقرب من الدائري الأوسطي).

​العاشر من رمضان: قطعتان (شمال الحي 14، والحديقة المركزية شمال الحي 15).

​السادات: قطعتان (في منطقتي النرجس والزهور).

​حدائق العاصمة: قطعتان (بحي جاردينيا).

​أكتوبر الجديدة: قطعة واحدة (جنوب طريق الواحات).

​سوهاج الجديدة: قطعة واحدة (بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي).

​أسيوط الجديدة: قطعة واحدة (بالتوسعات الجنوبية الشرقية).

​الجداول الزمنية والالتزامات الفنية (المطور والدولة)

و​يستهدف المشروع بناء 19 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، وجاءت الضوابط الزمنية والإنشائية كالتالي:

• ​المدد الزمنية للتنفيذ: 

4 سنوات لتنفيذ الوحدات السكنية والتجارية والإدارية (التي تشغل 80% من مساحة الأرض)، تبدأ من تاريخ أول قرار وزاري بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد. 

◦ ​5 سنوات لتنفيذ منطقة الخدمات (التي تشغل 20% من مساحة الأرض).

• ​ترفيق الأراضي:

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الرئيسية (مياه، صرف، ري، كهرباء) لحدود الأرض خلال عام من أول قرار وزاري، بينما يتكفل المطور بشبكات المرافق الداخلية وربطها بالرئيسية.

• ​شروط تسليم المواطنين: 

يُلزم المطور بالإعلان عن حجز الوحدات بعد موافقة الصندوق، على أن يتم التسليم للمواطنين خلال 36 شهرًا، مع خضوع المتقدمين لشروط الدخل والاستعلام الميداني.

• ​الدعم المالي: 

يلتزم الصندوق بتقديم تمويل عقاري مدعوم للمواطنين لمدة 20 عامًا بفائدة 8%، إلى جانب الدعم النقدي المباشر.

​آلية وموعد تقديم المظاريف

و​أكدت الأجهزة المعنية على القواعد الصارمة التالية لتقديم العروض:

1. ​مكان التقديم: تُسلم المظاريف الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان (الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة).

2. ​الموعد النهائي: خلال أيام العمل الرسمية، وبحد أقصى الساعة 3 عصرًا من اليوم الأخير للطرح (14 يونيو 2026)، ولن تُقبل أي طلبات بعدها.

3. ​التراجع عن الطلب: يحق للمطور العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء الطرح، ويعتبر عدم استكمال الإجراءات انسحابًا تلقائيًا، وسيتم تحديد قرعة علنية للمتقدمين لاحقًا.

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين المطورين العقاريين صندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد