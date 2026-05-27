سكن لكل المصريين| مد التقديم على تنفيذ 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. الشروط والمواقع

​أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التقديم للمطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (محور الشراكة) لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

​وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار جاء لتفادي تزامن موعد الإغلاق السابق (30 مايو 2026) مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنح الشركات فرصة عادلة لاستكمال أوراقها والتقدم للمشروع الذي يشهد إقبالاً واسعًا.

​إقبال ملحوظ وخريطة الأراضي المطروحة

و​صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن الطرح يشهد إقبالاً كبيرًا؛ حيث تقدم 22 مطورًا عقاريًا حتى الآن.

​من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن الطرح يمتد على مساحة 383.12 فدانًا في مواقع مميزة بـ 8 مدن جديدة، وتتوزع الأراضي كالتالي:

• ​حدائق أكتوبر: 4 قطع أراضٍ (تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية).

• ​العبور الجديدة: 4 قطع أراضٍ (جنوب الحي 14، والحي 25 بالقرب من الدائري الأوسطي).

• ​العاشر من رمضان: قطعتان (شمال الحي 14، والحديقة المركزية شمال الحي 15).

• ​السادات: قطعتان (في منطقتي النرجس والزهور).

• ​حدائق العاصمة: قطعتان (بحي جاردينيا).

• ​أكتوبر الجديدة: قطعة واحدة (جنوب طريق الواحات).

• ​سوهاج الجديدة: قطعة واحدة (بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي).

• ​أسيوط الجديدة: قطعة واحدة (بالتوسعات الجنوبية الشرقية).

​الجداول الزمنية والالتزامات الفنية (المطور والدولة)

و​يستهدف المشروع بناء 19 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، وجاءت الضوابط الزمنية والإنشائية كالتالي:

• ​المدد الزمنية للتنفيذ:

4 سنوات لتنفيذ الوحدات السكنية والتجارية والإدارية (التي تشغل 80% من مساحة الأرض)، تبدأ من تاريخ أول قرار وزاري بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد.

◦ ​5 سنوات لتنفيذ منطقة الخدمات (التي تشغل 20% من مساحة الأرض).

• ​ترفيق الأراضي:

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الرئيسية (مياه، صرف، ري، كهرباء) لحدود الأرض خلال عام من أول قرار وزاري، بينما يتكفل المطور بشبكات المرافق الداخلية وربطها بالرئيسية.

• ​شروط تسليم المواطنين:

يُلزم المطور بالإعلان عن حجز الوحدات بعد موافقة الصندوق، على أن يتم التسليم للمواطنين خلال 36 شهرًا، مع خضوع المتقدمين لشروط الدخل والاستعلام الميداني.

• ​الدعم المالي:

يلتزم الصندوق بتقديم تمويل عقاري مدعوم للمواطنين لمدة 20 عامًا بفائدة 8%، إلى جانب الدعم النقدي المباشر.

​آلية وموعد تقديم المظاريف

و​أكدت الأجهزة المعنية على القواعد الصارمة التالية لتقديم العروض:

1. ​مكان التقديم: تُسلم المظاريف الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان (الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة).

2. ​الموعد النهائي: خلال أيام العمل الرسمية، وبحد أقصى الساعة 3 عصرًا من اليوم الأخير للطرح (14 يونيو 2026)، ولن تُقبل أي طلبات بعدها.

3. ​التراجع عن الطلب: يحق للمطور العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء الطرح، ويعتبر عدم استكمال الإجراءات انسحابًا تلقائيًا، وسيتم تحديد قرعة علنية للمتقدمين لاحقًا.