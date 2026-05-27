خدمات بنكية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى.. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من المواطنون عن مواعيد عمل البنوك و خدمات البنوك خلال إجازة عيد الأضحي، والذي من جانبه أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك مع استمرار تشغيل الخدمات المصرفية الإلكترونية والقنوات الرقمية على مدار الساعة، لتلبية احتياجات العملاء وتنفيذ المعاملات المالية خلال فترة العطلة.

مواعيد عمل البنوك و خدمات البنوك خلال إجازة عيد الأضحي

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2026

تبدأ الإجازة الرسمية للبنوك اعتبارا من صباح الثلاثاء 26 مايو 2026، وتستمر حتى نهاية يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن تعود الفروع للعمل واستقبال العملاء صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

وأكدت البنوك استمرار تقديم عدد من الخدمات المصرفية الأساسية دون توقف، من خلال ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات البنكية والمنصات الرقمية المختلفة، بما يضمن سهولة إجراء المعاملات المالية طوال أيام الإجازة.

الخدمات المصرفية المتاحة خلال الإجازة

تواصل البنوك تغذية ماكينات الصراف الآلي “ATM” بالنقدية بشكل مستمر لتلبية احتياجات السحب، مع متابعة فنية دورية لضمان كفاءة التشغيل وعدم حدوث أعطال، إلى جانب استمرار خدمات الإيداع النقدي الفوري عبر الماكينات الداعمة لهذه الخدمة.

الخدمات البنكية الرقمية

تستمر خدمات التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق «إنستاباي» والتطبيقات الرسمية للبنوك، بما يتيح تنفيذ التحويلات اللحظية على مدار اليوم دون توقف.

كما تظل خدمات سداد فواتير المرافق، وشحن رصيد الهواتف المحمولة، وإدارة الحسابات البنكية إلكترونيا متاحة للعملاء، بالإضافة إلى إمكانية متابعة كشوف الحسابات وتفعيل أو إيقاف البطاقات الائتمانية في أي وقت خلال الإجازة.

خطوات التحويل اللحظي من الخارج إلى مصر

يمكن إجراء تحويلات مالية لحظية من خارج مصر من خلال الخطوات التالية:

1. التوجه إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال بالخارج.

2. طلب تنفيذ تحويل لحظي وتحديد قيمة المبلغ.

3. إدخال رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة الإلكترونية أو البطاقة البنكية.

4. تحويل المبلغ مباشرة بالجنيه المصري إلى حساب المستفيد داخل مصر.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

كان البنك المركزي المصري قد أعلن تحديث حدود المعاملات عبر تطبيق «إنستاباي»، وفقا للقواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية، لتصبح كالتالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتطبق هذه الحدود على جميع التحويلات المنفذة عبر التطبيق، وفقا للضوابط المعتمدة من البنك المركزي المصري.

أبرز خدمات تطبيق إنستاباي

يوفر تطبيق «إنستاباي» مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية، أبرزها:

ربط الحسابات البنكية المختلفة داخل تطبيق واحد.

تنفيذ التحويلات الفورية بين الحسابات البنكية.

التحويل إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة».

الاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات.

إصدار كشف حساب مختصر.

إضافة أكثر من حساب بنكي بسهولة داخل التطبيق.

خطوات تحويل الأموال عبر إنستاباي

لإجراء تحويل مالي عبر التطبيق يتم اتباع الخطوات التالية:

1. فتح التطبيق واختيار «إرسال نقود».

2. اختيار «رقم الهاتف».

3. الضغط على «حساب بنكي».

4. إدخال البيانات المطلوبة وتشمل رقم الهاتف وقيمة المبلغ.

5. مراجعة بيانات التحويل والتأكد من صحتها.

6. إدخال الرقم السري الخاص بالتطبيق IPN PIN والمكون من 6 أرقام.

7. الضغط على «إدخال» لإتمام عملية التحويل بنجاح.