الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل عيد الأضحى.. إجراءات مشددة لضبط الأسواق والذبح مجاني داخل المجازر

الأضحية
الأضحية
محمد البدوي

تكثف الجهات الحكومية استعداداتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق خلال موسم يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك. 

تعزيز المعروض من اللحوم

وتعمل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز المعروض من اللحوم والأضاحي داخل المنافذ الرسمية، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة جودة المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف للحفاظ على الصحة العامة وضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

الأضحية

توفير اللحوم الطازجة والمبردة 

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين أن وزارة التموين تواصل توفير اللحوم الطازجة والمبردة عبر منافذها والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمليات الإمداد والضخ بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين.

 

رؤوس الأغنام الضاني

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة، أن الوزارة قامت بتجهيز 20 شادرًا بمختلف المحافظات لطرح الأضاحي، موضحًا أن المعروض يشمل رؤوس الأغنام الضاني، وليس الجاموس الحي.

شروط الأضحية السليمة

أسعار اللحوم المطروحة 

وأشار إلى أن أسعار اللحوم المطروحة داخل منافذ الوزارة تقل بنحو 30% مقارنة بأسعار السوق، حيث تتراوح بين 350 و390 جنيهًا للكيلوجرام وفقًا لنوع اللحوم، مؤكدًا استمرار توافرها بشكل دائم داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين المختلفة.

جودة اللحوم ومراقبة الأسواق

وأضاف أن مديريات الطب البيطري تتابع بصورة دورية المنتجات المطروحة داخل منافذ الوزارة، بالتزامن مع حملات مشتركة تنفذها أجهزة الطب البيطري ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء لضمان جودة اللحوم ومراقبة الأسواق.

 

قرار منع الذبح خارج المجازر

وشدد وكيل وزارة التموين على أهمية تنفيذ قرار منع الذبح خارج المجازر خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدًا إتاحة خدمة الذبح داخل المجازر الحكومية مجانًا طوال أيام العيد، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على السلامة العامة والصحة البيئية.

شروط الأضحية من الغنم

تكثيف الحملات الرقابية

كما أشار إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي مخالفات أو سلع غير مطابقة للمواصفات، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 16528 لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة باللحوم والسلع المختلفة.

نشرة المرأة والمنوعات
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
