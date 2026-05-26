420 ألف وفاة سنويًا بسبب الغذاء الملوث.. 7 طرق لاختيار اللحوم السليمة قبل العيد

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، تشهد الأسواق والمجازر في مختلف المحافظات حالة من النشاط المكثف مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العيد وما يرتبط به من عادات غذائية تعتمد بصورة كبيرة على اللحوم الحمراء ومشتقاتها.

إقبال متزايد على شراء اللحوم قبل العيد

ومع هذا الإقبال المتزايد، تتصاعد التحذيرات الصحية من مخاطر تداول اللحوم غير المطابقة للمواصفات أو التي تعرضت لسوء الحفظ والنقل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يزيد من فرص نمو البكتيريا والميكروبات المسببة للتسمم الغذائي.

وفي هذا الإطار، أصدر المعهد القومي للتغذية التابع لـ وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد المواطنين على التفرقة بين اللحوم الطازجة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدًا أن الوعي الغذائي السليم يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الأسرة خلال موسم العيد.

7 علامات تساعد على اكتشاف اللحوم السليمة

وأوضح المعهد أن هناك مجموعة من العلامات الأساسية التي تساعد المستهلك على التأكد من جودة اللحوم قبل شرائها، وفي مقدمتها اختيار اللحوم ذات اللون الوردي الطبيعي والقوام المتماسك، حيث تعود قطعة اللحم إلى شكلها الطبيعي سريعًا عند الضغط عليها بالإصبع.

كما شدد على ضرورة تجنب اللحوم التي تنبعث منها روائح غير طبيعية أو التي يظهر عليها ملمس لزج أو مخاطي، باعتبارها من أبرز مؤشرات فساد اللحوم أو تعرضها للتخزين غير السليم.

وتضمنت الإرشادات أيضًا ضرورة ملاحظة لون الدهون، إذ تكون الدهون بيضاء ناصعة في اللحوم الجاموسي والضأن، بينما تميل الدهون إلى الاصفرار بدرجة طبيعية في اللحوم البقرية.

وأكد المعهد أهمية التأكد من سلامة الأحشاء والأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء، مع ضرورة الانتباه لعدم وجود تكيّسات أو تغيرات غير طبيعية في الأنسجة، بالإضافة إلى ضرورة وجود ختم المجزر الرسمي الذي يثبت خضوع الذبيحة للفحص البيطري.

ومن بين المؤشرات المهمة كذلك، شراء اللحوم من أماكن موثوقة تخضع للرقابة البيطرية، وعدم التعامل مع مصادر مجهولة أو ذبائح يتم تداولها خارج المجازر المعتمدة.

420 ألف وفاة سنويًا بسبب الغذاء الملوث

وأشار منظمة الصحة العالمية، وفقًا لبيانات استعرضها المعهد القومي للتغذية، إلى أن الأمراض المنقولة عبر الغذاء تمثل أحد أخطر التحديات الصحية عالميًا، حيث يصاب نحو 600 مليون شخص سنويًا بأمراض مرتبطة بالأغذية الملوثة، أي ما يعادل شخصًا من كل عشرة أشخاص حول العالم.

وتتسبب هذه الأمراض في وفاة نحو 420 ألف شخص سنويًا، فيما يتحمل الأطفال دون الخامسة العبء الأكبر من الإصابات الشديدة، إذ يمثلون ما يقرب من 40% من الحالات الخطيرة المرتبطة بتلوث الغذاء.

وأوضح المعهد أن اللحوم تعد من أكثر المنتجات الغذائية عرضة للتلوث الميكروبي إذا لم يتم تداولها أو حفظها بالشكل الصحيح، حيث يمكن أن تنمو بها أنواع خطيرة من البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، وهي من أشهر مسببات التسمم الغذائي.

النقل والتخزين.. مرحلة لا تقل خطورة عن الشراء

وشدد خبراء التغذية على أن سلامة اللحوم لا تتوقف فقط على جودة الشراء، بل تمتد أيضًا إلى طرق النقل والتخزين بعد الذبح، مؤكدين ضرورة حفظ اللحوم في درجات تبريد مناسبة وعدم تركها لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن فصل الصيف يشهد ارتفاعًا في معدلات تكاثر البكتيريا داخل اللحوم في حال سوء التخزين، الأمر الذي يزيد من احتمالات التسمم الغذائي، خاصة خلال الأعياد التي ترتفع فيها كميات اللحوم المتداولة داخل المنازل.

وأكد أن الفحص الجيد للحوم قبل شرائها خطوة بسيطة لكنها ضرورية، لأنها قد تحمي الأسرة من مشكلات صحية خطيرة، مشددًا على أن سلامة الغذاء تبدأ من وعي المستهلك نفسه.

فوائد اللحوم الحمراء وأهمية الاعتدال

من جانبه، أكد عاصم أنور أبوعرب أستاذ سموم وملوثات الغذاء بـ المركز القومي للبحوث أن اللحوم الحمراء تحتوي على البروتينات الكاملة والأحماض الأمينية الأساسية التي تساهم في بناء العضلات وترميم الأنسجة ودعم وظائف الجسم الحيوية.

وأوضح في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللحوم تعد مصدرًا مهمًا لعناصر غذائية متعددة، من بينها الحديد الذي يساعد في الوقاية من الأنيميا، والزنك الذي يعزز مناعة الجسم، بالإضافة إلى الفوسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والسيلينيوم المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

وأشار إلى أن اللحوم الحمراء تحتوي أيضًا على مجموعة مهمة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين B12 الضروري لتقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، إلى جانب فيتامين B3 الذي يساهم في الحفاظ على صحة الجلد وتقليل بعض المشكلات المرتبطة بالتقدم في العمر.

ورغم هذه الفوائد، حذر أبوعرب من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، خاصة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى، موضحًا أن الإفراط قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة فرص الإصابة بالنقرس والتهابات المفاصل.

طرق الطهي الصحية خلال عيد الأضحى

يجب الحرص على تحقيق التوازن الغذائي داخل الوجبات، بحيث تحتوي على الخضروات الطازجة والسلطات والنشويات الصحية مثل الأرز أو الخبز البلدي، إلى جانب الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات.

ومن المهم شرب كميات كافية من المياه لتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ، مع تقليل تناول الدهون الظاهرة ودهون الأحشاء مثل الممبار والمخ، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول.

ويجب ممارسة النشاط البدني خلال أيام العيد، خاصة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، للمساعدة في تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

ويوجد فئات أكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم والدهون، من بينها مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وكبار السن، مؤكدين أهمية التزام هذه الفئات بنظام غذائي دقيق واستشارة الطبيب عند الحاجة.

أفضل القطع وطرق الاستفادة الغذائية

من جانبها، قالت الدكتورة نهاد أحمد، أستاذة التغذية وعلوم الأطعمة، إن عيد الأضحى يرتبط بعادات غذائية خاصة تشهد زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجاتها، باعتبارها من الأطعمة الأساسية على موائد الأسر خلال أيام العيد.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن اللحوم تمتلك قيمة غذائية مهمة لاحتوائها على البروتين والعناصر الضرورية للجسم، إلا أن الإفراط في تناولها أو تحضيرها بطرق غير صحية قد يسبب عددًا من المشكلات الصحية، من بينها اضطرابات الهضم وارتفاع نسبة الدهون في الدم، مشددة على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن والاعتدال في تناول الأطعمة خلال فترة العيد للحفاظ على الصحة العامة.

كما نصحت باختيار قطعيات مثل الرقبة والظهر والفخذ، لانخفاض نسبة الدهون بها وجودة مذاقها، مع تقليل تناول بعض الأجزاء التي تستغرق وقتًا أطول في الهضم مثل الطحال والكبد والمخ.

وشددت على أهمية تناول اللحوم بجانب الخضروات الورقية مثل الجرجير والبقدونس والكرنب، بالإضافة إلى طبق السلطة الغني بفيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد والزنك والبروتين وتقليل امتصاص الدهون.