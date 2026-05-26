احذر هذه الأخطاء عند تخزين اللحوم.. خطوات مهمة بعد الذبح للحفاظ عليها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث كثير من الأسر عن أفضل الطرق للتعامل مع اللحوم بعد الذبح، لضمان الحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد فارس، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن مجموعة من التعليمات المهمة التي تساعد على تخزين اللحوم بشكل صحي وآمن، محذرًا من بعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم أو تعرضها للتلوث.

اترك اللحوم ترتاح قبل التقطيع

وأوضح الدكتور محمد فارس أن من الأخطاء الشائعة تقطيع اللحوم مباشرة بعد الذبح، مؤكدًا أن الأفضل ترك الذبيحة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات حتى تمر بمرحلة "التشميع"، وهي خطوة ضرورية تساعد على تحسين جودة اللحم والحفاظ على قوامه الطبيعي قبل بدء التقطيع والتعبئة.

قسّم اللحوم إلى كميات مناسبة

وأشار إلى أهمية تقسيم اللحوم إلى أجزاء صغيرة تتناسب مع احتياجات الأسرة اليومية، حتى لا يضطر المواطن إلى فك كميات كبيرة وإعادة تجميدها مرة أخرى.

كما نصح باستخدام أكياس محكمة الغلق أو مفرغة من الهواء، لأنها تقلل من تعرض اللحوم للرطوبة والهواء وتحافظ عليها لفترة أطول.

لا تضع اللحوم في الفريزر فورًا

وحذر مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة من نقل اللحوم مباشرة إلى الفريزر عقب الذبح، موضحًا أن الطريقة الصحيحة تبدأ بوضع اللحوم داخل الثلاجة لبضع ساعات حتى تبرد تدريجيًا، ثم تُنقل بعد ذلك إلى الفريزر، لأن التبريد التدريجي يحافظ على الأنسجة ويمنع تلف اللحوم بسرعة.

إعادة تجميد اللحوم خطأ خطير

وأكد الدكتور محمد فارس أن إعادة اللحوم إلى الفريزر بعد إذابتها تعد من أكثر الأخطاء ضررًا، إذ تسمح بتكاثر البكتيريا ويؤثر على جودة اللحوم وطعمها ورائحتها، لذلك يُفضل إخراج الكمية المطلوبة فقط للاستخدام الفوري دون إعادة تجميد المتبقي.

الطريقة الآمنة لفك اللحوم المجمدة

وعن أفضل طريقة لإذابة اللحوم، أوضح أن نقلها من الفريزر إلى الثلاجة وتركها تذوب بشكل تدريجي هو الخيار الأكثر أمانًا، محذرًا من ترك اللحوم خارج الثلاجة أو استخدام الماء الساخن، لأن ذلك قد يزيد من فرص التلوث البكتيري ويفسد اللحوم سريعًا.

نصائح ضرورية للحفاظ على جودة اللحوم

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بخطوات الحفظ الصحيحة يساهم في الحفاظ على سلامة اللحوم وجودتها طوال فترة التخزين، خاصة خلال موسم عيد الأضحى الذي يشهد زيادة كبيرة في الذبح والتجميد، داعيًا المواطنين إلى اتباع التعليمات الصحية لتجنب أي أضرار قد تؤثر على صحة الأسرة.