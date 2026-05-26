الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن محافظة الشرقية تصدرت جميع محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل الماضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث احتلت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة خدمات كبار السن، لتواصل المحافظة ريادتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن تصدر الشرقية لجميع محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل، إنما يدل على مدى الجهد الكبير المبذول من الفرق الطبية والإشرافية بصحة الشرقية، وحرصهم على تنفيذ خطة المبادرات الرئاسية، وفحص المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مقدماً لهم الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة المبذولة، وكذلك الشكر الموصول لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب الوقائي، ولمديرة إدارة المبادرات الرئاسية، ومؤكداً أن هذا النجاح إنما يحفز الفرق الطبية والإشرافية على بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية، كما وجه وكيل الوزارة الشكر لوزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية على دعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن صحة الشرقية احتلت المركز الأول في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بعد تقديم الخدمة لأكثر من ١٣٦ ألف مواطن، وكذلك تحقيق المركز الأول في الزيارات الدورية لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما سبق للوزارة تكريم الفرق الطبية بالشرقية لتصدرها المبادرة الرئاسية لخدمات كبار السن، بعد تقديم الخدمة الطبية لعدد ٤٤٧٢ مواطنا.