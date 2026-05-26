الأوردر اتأخر.. القبض على طرفي مشاجرة بين 3 عمال بمطعم و6 عاطلين في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بين عدد من الأشخاص ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الشروق ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 عمال بأحد المطاعم "2 منهم مصابين بجروح وكسور" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "الزهور ، الضواحى") ، وطرف ثان : (6 عاطلين "3 منهم مصابين بجروح وكسور ، ولـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "المناخ ، العرب") لخلافات بين أحد أفراد الطرف الثانى والطرف الأول لتأخر طلبه من المطعم محل عملهم ، قام على إثرها بالإستعانة بباقى الأشخاص من الطرف الثانى والتوجه للمطعم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم ، والتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية ومعدنية محدثين الإصابات المنوه عنها وتلفيات بالمطعم المشار إليه.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء – 4 عصى خشبية ومعدنية – سيارة ملاكى ) المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.