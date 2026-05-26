أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

لاشك أن معرفة أفضل سورة تقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة ، تعد من أهم ما يبحث عنه الجميع ، حيث إنها تنهي أكبر هم ينغص على الإنسان حياته وهو ضيق الرزق، ولأن الرزق بصوره من مال وبنين وعافية ومانحوها من الحاجات الإنسانية التي لا ينقطع عن طلبه والسعي إليه طوال حياته، فيما أن يوم عرفة هو يوم تحقيق الأحلام ، من هنا تبدو أهمية معرفة أفضل سورة تقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة ، حيث إن من المعلوم فضل يوم عرفة العظيم وكذلك أفضل الذكر والدعاء يكون من القرآن، ولعل هذا ما يفسر زيادة البحث عن أفضل سورة تقرأ يوم عرفة باعتبارها من أهم الأدعية والأذكار التي تساعدنا لاغتنام فضل ونفحات وبركات يوم عرفة العظيمة.

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة

لم يرد في تحديد سورة معينة لقراءتها في يوم عرفة حديث صحيح، لكن قراءة سور القرآن عامة في الأوقات المباركة يعد من أفضل الأعمال، فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى، ويعد من الأعمال الصالحة التي يتضاعف ثوابها بيوم عرفة، لذا لا ينبغي تضييعها.

ووردت عدة روايات منتشرة تفيد بأن سورة تقرأ يوم عرفة هي : ( سورة الإخلاص، والفاتحة وآية الكرسي و سورة الحج والأنبياء وآل عمران والأنعام والبقرة ويس والواقعة والفجر)، والتي جاءت في روايات مكذوبة وضعيفة لأحاديث لا تصح .

ومنها ما حدثه الشوكاني في الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 311 ، و في إسناده كذاب ولا يصح، وفيه : (من قرأَ سورةَ الواقعةِ وتعلَّمَها لم يُكتَبْ منَ الغافلينَ ولم يفتقِرْ هوَ وأَهلُ بيتِهِ ومن قرأَ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ في ليالٍ عشرٍ غُفِرَ لَهُ).

وورد في رواية لعلي بن أبي طالب ، وحدثه ابن الجوزيفي الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 1/400، وهو حديث باطل لا أصل له أن ( مَن سَمِعَ سُورةَ {يس} عَدَلتْ له عِشرينَ دينارًا في سَبيلِ اللهِ، ومَن قَرَأها، عَدَلتْ عِشرينَ حَجَّةً، ومَن كَتَبَها وشَرِبَها أدخَلَتْ جَوفَه ألْفَ يَقينٍ، وألْفَ نُورٍ وألْفَ بَرَكةٍ، وألْفَ رَحمةٍ، وألْفَ رِزقٍ، ونَزَعتْ منه كُلَّ غِلٍّ وداءٍ).

فيما ورد عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.

دعاء الرزق في يوم عرفة

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2-اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

3-يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5-اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

7-يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8-إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9-اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

10-اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

11-حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.