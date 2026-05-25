اقتصاد

قفزة جديدة في عيار 21.. والجنيه الذهب يقترب من 55 ألف جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب

رانيا أيمن

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الإثنين 25 مايو 2026، حالة من الارتفاع الملحوظ داخل محال الصاغة، وسط استمرار تحركات المعدن الأصفر عالميًا وزيادة إقبال المواطنين على متابعة الأسعار بشكل لحظي، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع الطلب على شراء المشغولات الذهبية والجنيهات الذهب.

ارتفاع سعر عيار ٢١

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 6860 جنيهًا للجرام، بعدما واصل مكاسبه مقارنة بالأيام الماضية، 

سعر الذهب في الكويت

بينما اقترب سعر الجنيه الذهب من مستوى 55 ألف جنيه ليسجل 54880 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار الأونصة عالميًا، إلى جانب استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن تحركات الدولار وأسعار الفائدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 مايو 2026 كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 24 سجل 7840 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21 سجل 6860 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18 سجل 5880 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 14 سجل 4573 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 54880 جنيهًا.
  • سعر أونصة الذهب سجل 243851 جنيهًا.

ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب

وكشفت حركة الأسعار خلال الأيام الماضية عن استمرار موجة الصعود في سوق الذهب، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 6819 جنيهًا أمس الأحد إلى 6860 جنيهًا اليوم الإثنين، بزيادة تتجاوز 40 جنيهًا للجرام خلال 24 ساعة فقط.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب من 54558 جنيهًا إلى 54880 جنيهًا، بزيادة تتخطى 300 جنيه، ما يعكس استمرار المكاسب القوية للمعدن الأصفر في السوق المحلية.

الذهب يقفز عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لانفراجة في الأزمة الأمريكية الإيرانية

ويظل الذهب من أكثر أدوات الادخار التي يفضلها المصريون، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

