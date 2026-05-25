نائب برلماني يطالب بزيادة ماكينات الصراف وتوفير السيولة

أكد النائب أشرف سعد، عضو مجلس النواب، أن الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أصبح أزمة متكررة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا البنك المركزي والبنوك بسرعة التدخل لضمان توافر السيولة النقدية باستمرار.'

وقال أشرف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن كثيرًا من المواطنين يقفون في طوابير طويلة قبل أن يفاجأوا بنفاد الأموال داخل الماكينات، وهو أمر صعب خاصة قبل الأعياد.

تركيب ماكينات جديدة

وتابع أنه لا بد من رورة تغذية ماكينات الـATM على مدار اليوم، إلى جانب التوسع في تركيب ماكينات جديدة بالمحافظات والقرى لتخفيف الضغط وتحسين مستوى الخدمة.