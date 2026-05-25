باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

طرحت روتانا ثاني أغاني المطربة اللبنانية سوليما بعنوان في ناس وتقدمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، واشراف عام سعيد امام، وتنتمى إلى أغاني الدراما المقسوم .

تقدم المطربة سوليما في أغنيتها الجديدة حالة مليئة بالمشاعر الصادقة، تحكي فيها عن لحظة اتخاذ القرار بإنهاء علاقة لم تعد تستحق التمسك بها، والأغنية نابعة من إحساس حقيقي بالخذلان، لكنها تحمل في الوقت نفسه قوة واضحة ورسالة عن الكرامة وعدم الالتفات إلى الماضي.

ومن خلال كلمات مباشرة وإحساس عاطفي قريب من الناس، تواجه سوليما شخصاً خسر حبها بعدما لم يعرف قيمته، لتتحول مشاعر الحزن إلى قوة وثقة بالنفس وهو ما تعكسه موسيقى المقسوم الشرقي المصاحبة لها.

وتعد الأغنية الثانية لها مع روتانا بعد نجاح أغنية بلاش طيبة وتعاونت فيها مع الشاعر ملاك عادل والملحن محمد يحيي وهي من توزيع شريف فهمى وإشراف عام سعيد إمام .

وقالت سوليما، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، موجهة الشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال تلك الفترة.