لمنع البناء المخالف.. محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم| صور

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم، على مساحة إجمالية تبلغ 920.4 فدان، منها 471 فدانًا للخدمات الإقليمية، بكثافة سكانية تقدر بنحو 132 شخصًا للفدان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن اعتماد هذا المخطط التفصيلي يأتي في ضوء المخطط الاستراتيجي لمدينة بلطيم، استجابة لاحتياجات الأهالي ومتطلبات التنمية، بما يعكس التطور العمراني والتنموي للمدينة، وأيضًا في إطار القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الاعتماد شمل مراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يتضمن شبكة الطرق والخدمات والإسكان، إلى جانب المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، على أن يتم استكمال إجراءات اعتماده وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقرارات المنظمة لذلك، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات البناء والحد من العشوائيات والبناء المخالف.