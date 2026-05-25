إسرائيل تحت النار.. قصف صاروخي وانفجار طائرة مسيرة من لبنان شمال دولة الاحتلال

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عقب إطلاق الإنذارات في الجليل الغربي، يفيد بانفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات.

قصف شمال إسرائيل

وفي السياق نفسه، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أطلقه حزب الله باتجاه دولة الاحتلال، وفي حادث منفصل، انفجرت طائرة مسيّرة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقد انفجرت الطائرات المسيّرة في مناطق عسكرية، وليس في مناطق سكنية مدنية.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في افتتاح اجتماع كتلة عوتسما يهوديت إن واقع إطلاق صفارات الإنذار بسبب مخاوف من تسلل طائرات معادية إلى المجتمعات الشمالية “غير مقبول”.

وأضاف بن غفير مضيفًا: "أناشد نتنياهو - اتصل بترامب اذهبوا إليه، واضغطوا عليه بشدة، وأوضحوا له أن دولة إسرائيل لا يمكنها التسامح مع هذا.. لسنا مستعدين لمواصلة الحملات، بل نريد الانتصار فيها.. نحتاج إلى قطع الكهرباء عن لبنان، نحتاج إلى العودة إلى القتال المكثف"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.