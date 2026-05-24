أسرار نجاح الكفتة المشوية وطعمها زي الحاتي

تعتبر الكفتة المشوية من أشهر أكلات العزومات والشيّ، وبتتميز بطعمها الغني وريحتها الشهية خاصة مع الفحم أو في الفرن.

طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهن متوسطة

بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة جيدًا

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة وجوزة الطيب حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر أو بقسماط ناعم لتماسك أفضل

قطعة لية صغيرة مفرومة اختياري لطعم الشوي



طريقة التحضير

اخلطي اللحم مع البصل المصفى والبقدونس والتوابل جيدًا. اعجني الخليط عدة دقائق حتى يصبح متماسكًا. ضعيه في الثلاجة نصف ساعة لسهولة التشكيل. شكّلي الكفتة على أسياخ أو أصابع متساوية الحجم. تُشوى على الفحم مع التقليب المستمر، أو في فرن ساخن جدًا مع تشغيل الشواية في النهاية للحصول على لون وطعم الشوي.



