الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طرق غير تقليدية لعمل اللحمة في العيد.. نكهات مختلفة خارج “الروتين المعتاد”

ريهام قدري

مع حلول عيد الأضحى، لا تقتصر طرق طهي اللحوم على السلق أو الطواجن التقليدية فقط، بل ظهرت خلال السنوات الأخيرة أفكار غير تقليدية تمنح اللحمة نكهات جديدة وتجارب مختلفة على مائدة العيد.

ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مبتكرة لتقديم اللحوم بشكل غير معتاد، خاصة مع توافر وصفات عالمية يمكن دمجها بسهولة مع المطبخ المصري.

اللحمة المشوية على الفحم بنكهات مختلفة

يعد الشوي على الفحم من أكثر الطرق التي تعطي طعمًا مميزًا، ويمكن إضافة لمسات غير تقليدية مثل تتبيلة الزبادي مع الليمون أو صوص الصويا والعسل، ما يمنح اللحم طراوة ونكهة مختلفة عن المعتاد.

اللحمة بالفرن مع الأعشاب

يمكن تحضير اللحم في الفرن باستخدام أعشاب مثل الروزماري والزعتر والثوم، مع إضافة الخضروات مثل الجزر والبطاطس، للحصول على طبق متكامل بطابع “روست” يشبه المطابخ الأوروبية.

طاجن اللحمة بالحليب أو الكريمة

من الأفكار غير الشائعة إدخال الحليب أو الكريمة في طهي اللحوم، حيث يساعد ذلك على تطرية الأنسجة وإضافة مذاق غني ومختلف، خاصة عند دمجه مع البصل والتوابل.

اللحمة على الطريقة الآسيوية

يمكن تجربة نكهات جديدة عبر تتبيل اللحمة بصوص الصويا والزنجبيل والثوم، ثم تشويحها سريعًا على النار، للحصول على طبق قريب من المطبخ الآسيوي بطعم قوي ومميز.

اللحمة في الطواجن بلمسات مبتكرة

حتى الطواجن التقليدية يمكن تطويرها بإضافة مكونات غير معتادة مثل الفواكه المجففة (المشمش أو البرقوق) أو المكسرات، ما يعطي توازنًا بين الطعم الحادق والحلو.

ويؤكد خبراء الطهي أن تجربة طرق جديدة في تحضير اللحوم خلال العيد تضيف تنوعًا على السفرة، وتمنح الأسرة فرصة لاكتشاف نكهات مختلفة بعيدًا عن الأسلوب التقليدي المعتاد كل عام.

