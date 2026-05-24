طاجن العكاوي يتصدر سفرة عيد الأضحى.. أكلة مصرية بطعم زمان

ريهام قدري

يظل طاجن العكاوي واحدًا من أشهر الأطباق التي تحضر بقوة على موائد عيد الأضحى، خاصة لعشاق الأكلات الشرقية الغنية بالنكهات والتسوية البطيئة التي تمنح اللحوم طراوة وطعمًا مميزًا.

طريقة عمل طاجن العكاوي

المكونات

1 كيلو عكاوي مقطعة

2 بصلة كبيرة شرائح

4 فصوص ثوم

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة صلصة

جزر وفلفل وبطاطس حسب الرغبة

ورق لورا وحبهان

ملح وفلفل أسود

كمون

بهارات لحمة

رشة قرفة خفيفة

سمن أو زيت

التحضير

1. تغسل العكاوي جيدًا وتشوح في حلة ساخنة مع السمن لحد ما تاخد لون.

2. يضاف البصل والثوم والتوابل وورق اللورا والحبهان.

3. تضاف الطماطم والصلصة مع كوبين ماء ساخن، وتترك على نار هادئة حتى تقترب من النضج.

4. توضع الخضار في طاجن فخار، ثم تضاف العكاوي والصوص.

5. يدخل الطاجن فرن ساخن حتى يحمر الوجه ويتسبك الصوص.

أسرار نجاح الطاجن

التسوية الهادئة أهم سر لطراوة العكاوي.

إضافة رشة قرفة بسيطة تعطي طعمًا مميزًا.

يمكن إضافة فلفل حار لمحبي النكهة القوية.

أفضل تقديم له يكون ساخنًا مع أرز أبيض أو عيش بلدي.

