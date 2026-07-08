كوبي: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن بأقل من 12 مليون يورو

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن تلقي نادي ريال أوفييدو الإسباني عدة عروض للتعاقد مع اللاعب المصري هيثم حسن.

وقال زاهر نقلاً عن الصحفي كوبي:

"عاجل حسب كوبي: ريال أوفييدو تلقى عدة عروض للتعاقد مع هيثم حسن، ولكن النادي يرفض بيعه بأقل من الشرط الجزائي والمقدر بـ 12 مليون يورو".

ويأتي اهتمام الأندية بهيثم حسن بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه الإسباني.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ريال أوفييدو 12 مليون يورو، وهو الرقم الذي يتمسك به الإسباني للتخلي عن خدمات الدولي المصري.