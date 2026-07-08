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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماية الفتيات من زواج القاصرات.. ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع.. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «حماية الفتيات من زواج القاصرات.. ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع»، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وبرعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار تعزيز الوعي بالقضية السكانية وأبعادها التنموية.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن مواجهة ظاهرة زواج القاصرات تمثل أحد المحاور الرئيسية للإعلام السكاني، لما لها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية تؤثر في جودة الحياة وتحد من فرص بناء أسرة مستقرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ بحماية الفتيات، وتمكينهن من التعليم، وتعزيز وعي الأسر بحقوقهن، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت ياسمين جوهر، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، أن الزواج المبكر يترتب عليه العديد من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية، إذ يزيد من مخاطر الحمل والولادة في سن مبكرة، ويرفع معدلات التسرب من التعليم، ويؤثر سلبًا في الاستقرار الأسري ومستقبل الأبناء، فضلًا عن انعكاساته السلبية على مؤشرات التنمية السكانية.
وأشارت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتمكين الفتيات وصون حقوقهن، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وبرامج التوعية بالصحة الإنجابية، والارتقاء بخدمات رعاية الأم والطفل، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية والحد من الممارسات التي تعوق جهود التنمية، وفي مقدمتها زواج القاصرات.
وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث دار نقاش حول دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية والدينية، ووسائل الإعلام في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الفتيات، بما يعزز استقرار الأسرة ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الفتيات من زواج القاصرات تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة.

دمياط محافظ دمياط ندوة اعلام

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