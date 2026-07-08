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الحكومة مطالبة بدعمها.. خبير مصرفي: البنوك لا تستطيع تمويل جميع الشركات الناشئة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة مطالبة بدعمها.. خبير مصرفي: البنوك لا تستطيع تمويل جميع الشركات الناشئة

البنوك
البنوك
رحمة سمير

أكد وليد ناجي، الخبير المصرفي والاقتصادي أن البنوك تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل الاقتصاد، لكنها لا تستطيع تحمل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالشركات الناشئة؛ نظرًا لأنها مؤتمنة على ودائع العملاء، ما يفرض عليها توظيف الأموال في استثمارات تحقق التوازن بين العائد ومستوى المخاطرة.

وأوضح وليد ناجي، خلال لقائه ببرنامج "الجسر"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طبيعة عمل البنوك في مختلف دول العالم تقوم على إدارة المخاطر، لافتًا إلى أنها مؤسسات هادفة للربح، ولذلك تتجنب تمويل المشروعات التي لا تمتلك سجلًا تشغيليًا أو خبرة كافية.

وأضاف وليد ناجي، أن الشركات الناشئة بطبيعتها تواجه نسب مخاطرة مرتفعة، إذ أن عددًا كبيرًا منها قد لا يحقق النجاح في مراحله الأولى؛ وهو ما يجعل البنوك أكثر تحفظًا في منحها التمويل، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى آليات دعم تختلف عن التمويل المصرفي التقليدي.

وأشار وليد ناجي، إلى أن الحكومة مطالبة بدور أكبر في رعاية الشركات الناشئة، من خلال توفير برامج للدعم والتمويل والتدريب، باعتبارها تمثل النواة التي يمكن أن تتحول مستقبلًا إلى شركات متوسطة ثم كبيرة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشدد على أن الاستثمار في الشركات الناشئة يشبه الاستثمار في التعليم، موضحًا أن دعمها في المراحل الأولى ينعكس مستقبلًا على زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
 

البنوك والحكومة تمويل الشركات الناشئة خبير مصرفي

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