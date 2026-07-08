اليونان تنشر 4 طائرات لمحاولة إخماد حريقين بوسط وشمال البلاد

أعلنت السلطات اليونانية نشر أربع طائرات إطفاء، اليوم الأربعاء؛ لمكافحة حريقي غابات في وسط وشمال اليونان، مع تعرض أجزاء كبيرة من البلاد لخطر شديد من حرائق الغابات.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إن ثلاث طائرات ومروحية ساعدت 30 رجلًا من فرق الإطفاء و10 سيارات إطفاء على الأرض لإخماد حريق بالقرب من قرية أرجيروميلوس وسط اليونان، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة لاريسا.

وأوضحت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن الحريق التهم الغابات والأراضي الزراعية، ولم يُعرف سبب اندلاعه على الفور.

وقامت مروحية بطلعات جوية اليوم لمساعدة 58 من رجال الإطفاء و15 سيارة إطفاء في مكافحة حريق آخر اندلع في الغابات والأراضي الزراعية بالقرب من قرية شيروفريسي التي تقع على بعد 10 كيلومترات شمال بلدة كيلكيس شمالي اليونان.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من وجود خطر كبير لاندلاع حرائق غابات في منطقة أثينا الكبرى، وجزيرة إيفيا، وشمال شرق شبه جزيرة البيلوبونيز – بما في ذلك مدن كورينث ونافبليو وميسينا – ومنطقة سالونيك وشبه جزيرة خالكيديكي، فضلاً عن جزر شمال شرق بحر إيجة.

وتندلع عشرات حرائق الغابات يوميًا خلال فصول الصيف الحارة والجافة في اليونان، لكن تتم السيطرة على معظمها بسرعة. وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء حريق غابة اندلع بالقرب من سالونيك الأسبوع الماضي.