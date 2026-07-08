خبير: السيطرة على الأزمات يتم بفضل سيناريوهات وخطط للتعامل معها قبل حدوثها

كشف اللواء أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات، أهمية التنسيق بين كل جهات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث والمخارطر.

وقال أحمد توفيق، في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «الأزمة كالمرض لا يُقضى عليه، لكن تتم السيطرة عليه واحتواؤه».

وأضاف أحمد توفيق: «تتم السيطرة على الأزمات بفضل سيناريوهات موضوعة وخطط للتعامل معها قبل حدوثها، وتكون تلك السيناريوهات والتنبؤات مبنية على أسس علمية».

وتابع أحمد توفيق: «سيناريو التعامل مع الأزمات هو وضع احتمالات وخطط لطرق التعامل معها، وكيف سيكون رد الطرف الآخر في الأزمة».

واختتم أحمد توفيق: «يجب التدرب على مجابهة الأزمات والكوارث المتكررة، مثل السيول والفيضانات، من خلال عدد من السيناريوهات، فالأزمات لا تُدار بالتوجيهات».