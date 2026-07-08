رئيس الوزراء: افتتاح مقر "القيادة الاستراتيجية" للدولة مبعث فخر لنا جميعا كمصريين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، هذا الصرح الكبير، يعد مبعث فخر لنا جميعا كمصريين، ويعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التسلح بقواعد العلوم والتكنولوجيا في بناء منظومة متكاملة للقيادة وإدارة العمليات المتنوعة؛ بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة .

وأضاف مدبولي "أن هذا الصرح الوطني لا يقتصر على كونه مركزًا متقدمًا للقيادة الاستراتيجية، بل يحتضن أيضًا الأكاديمية العسكرية المصرية، بما تمثله من نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة، تسهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية، بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات".

وقال "أتوجه بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس على رؤيته في تحديث عناصر الدولة المصرية، فهذا الصرح العظيم نابع من هذه الرؤية التي تؤكد القدرة الوطنية الشاملة للدولة للمصرية على إدارة مختلف الأزمات التي تجابهها، عبر كيان واحد قادر على التعامل والتفاعل الحيوي المرن السريع مع تلك الأزمات".

وتابع "أن الحكومة تضع التكليفات، التي وردت في كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح، في صدارة أجندة عملها وستواصل العمل على تفعيلها خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذه المجالات، وبما يؤدي لإثراء الحياة السياسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومختلف قطاعات الدولة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس في مختلف مناطق الجمهورية".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهده السيد الرئيس، أمس، من استعراض إمكانات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

وقال "تم أمس بتشريف السيد الرئيس إدارة محاكاة لأزمة وكيفية التعامل معها في مهدها من خلال التنسيق الفعال بين الوزارات وأجهزة الدولة المعنية"، مؤكدا "أن ما رأيناه على مدار اليومين في هذه الفعاليات بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن مصر تتسلح بأحدث النظم العلمية لمواجهة مختلف التحديات"، موجها بالتدريب المستمر لجميع الكوادر التي ستتعامل مع الأزمات، بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتفاعل اللحظي مع أي أزمة طارئة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تقدم الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة السابقة باستقالتها من منصبها؛ احتراما للقضاء المصري وحتى ترفع الحرج عن الحكومة، موجها لها الشكر على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنيا لها التوفيق في خطواتها المستقبلية.