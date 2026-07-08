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الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

لم تكن خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد نهاية لمشوار الفراعنة في البطولة بقدر ما كانت بداية مرحلة جديدة للكرة المصرية بعدما قدم الفريق واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق أمام حامل لقب كأس العالم وكان على بعد دقائق قليلة من تحقيق إنجاز تاريخي.

وعلى الرغم من مرارة الخروج فإن المنتخب الوطني غادر الولايات المتحدة وهو يحمل مكاسب فنية ومعنوية كبيرة بعدما أثبت قدرته على منافسة كبار العالم وغيّر الصورة الذهنية التي ارتبطت بالكرة المصرية في البطولات الكبرى ليؤكد أن ما تحقق في مونديال 2026 يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

منتخب قادر على مواجهة الكبار

أهم ما خرج به منتخب مصر من البطولة أنه أثبت عمليًا قدرته على مجاراة أفضل منتخبات العالم بعدما فرض أسلوبه على الأرجنتين لفترات طويلة من المباراة ونجح في التقدم بهدفين أمام بطل العالم في مشهد لم يكن يتوقعه كثيرون قبل صافرة البداية.

ولم يكن التفوق المصري وليد الصدفة بل جاء نتيجة تنظيم دفاعي مميز وانضباط تكتيكي وسرعة في التحولات الهجومية وهو ما أجبر المنتخب الأرجنتيني على تغيير خططه والاعتماد على كامل قوته الهجومية حتى الدقائق الأخيرة لقلب النتيجة.

ورغم النهاية المؤلمة فإن الأداء أكد أن الفارق بين مصر وكبار العالم لم يعد كبيرًا كما كان في السنوات الماضية.

احترام عالمي للكرة المصرية

المونديال الأخير أعاد تقديم منتخب مصر بصورة مختلفة أمام العالم فبعد التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية ثم تقديم مباراة استثنائية أمام حامل اللقب اكتسب الفراعنة احترامًا كبيرًا من الجماهير ووسائل الإعلام العالمية التي أشادت بالشخصية القوية للفريق وقدرته على فرض أسلوبه أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

كما ساهم الأداء في تعزيز صورة اللاعب المصري وأكد أن الكرة المصرية تمتلك عناصر قادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

جيل اكتسب شخصية المونديال

ربما تكون الخبرة هي المكسب الأهم على المدى الطويل فالعديد من لاعبي المنتخب خاضوا أول تجربة لهم في كأس العالم وواجهوا منتخبات تضم نخبة نجوم الكرة العالمية بداية من دور المجموعات وحتى مواجهة الأرجنتين.

هذه التجربة ستمنح اللاعبين ثقة أكبر في الارتباطات المقبلة سواء في كأس الأمم الأفريقية أو تصفيات كأس العالم القادمة بعدما تخلصوا من رهبة المباريات الكبرى واكتسبوا خبرات يصعب الحصول عليها خارج البطولة العالمية.

كما كشفت البطولة عن عناصر شابة يمكن أن تشكل العمود الفقري للمنتخب خلال السنوات المقبلة.

نجوم فرضوا أنفسهم على العالم

شهدت البطولة بروز أكثر من لاعب في صفوف المنتخب المصري فواصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص الفراعنة بينما قدم مصطفى شوبير واحدة من أفضل البطولات لحارس مصري في كأس العالم بعدما تصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة ليصبح رابع حارس فقط في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز.

كما برز أكثر من لاعب شاب أكد امتلاكه إمكانات كبيرة وهو ما يمنح الجهاز الفني قاعدة قوية يمكن البناء عليها مستقبلًا.

قفزة منتظرة في تصنيف فيفا

الأداء الذي قدمه المنتخب إلى جانب نتائجه في البطولة يمنحه فرصة لتحقيق تقدم مهم في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيكون لذلك تأثير مباشر على قرعات البطولات المقبلة سواء في التصفيات أو البطولات القارية والدولية إذ يمنح المنتخب فرصًا أكبر لتجنب مواجهة كبار المنتخبات في المراحل الأولى.

كما يعكس هذا التقدم حجم التطور الذي شهدته الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

خسارة صنعت الأمل

قد يتذكر كثيرون نتيجة المباراة أمام الأرجنتين لكن التاريخ قد يتذكر بشكل أكبر الطريقة التي لعب بها منتخب مصر.

فالفراعنة لم يغادروا البطولة كفريق خرج من دور الـ16 بل كمنتخب كان قريبًا من إسقاط بطل العالم وقدم كرة قدم نالت احترام الجميع وأثبت أن الوصول إلى الأدوار الإقصائية لم يعد سقف الطموحات بل بداية لطريق يمكن أن يقود إلى إنجازات أكبر في المستقبل.

لقد انتهى مشوار مصر في كأس العالم 2026 لكن الرسالة التي تركها المنتخب كانت واضحة وهى أن الفراعنة عادوا إلى المسرح العالمي وهذه المرة ليس للمشاركة فقط بل للمنافسة الحقيقية على أعلى المستويات.

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