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حين خانت الصافرة العدالة.. أبرز الكوارث التحكيمية في كأس العالم 2026 .. والأخطاء ضد منتخب مصر في المقدمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة.. نجوم العالم يكشفون كوارث حكم مواجهة الفراعنة والتانجو

حكم مباراة مصر والأرجنتين
حكم مباراة مصر والأرجنتين
عبدالله هشام

خروج منتخب مصر الكارثي من بطولة كأس العالم 2026 بفعل الحكم أثار ردود فعل واسعة من مختلف الجنسيات حتى الأرجنتينين نفسهم تحدثوا عن الواقعة.

لم تتباين ردود الفعل الكل اتفاق على أن الحكم ظلم منتخب مصر لصالح الأرجنتين وميسي وهو كان السبب في الخسارة بنتيجة 3-2.

نجم الأرجنتين كلاوديو لوبيز: غاب الـ var وصلاح استحق مخالفة

وأكد كلاوديو لوبيز، نجم منتخب الأرجنتين السابق، أن محمد صلاح كان يستحق الحصول على مخالفة قبل تسجيل منتخب الأرجنتين الهدف الثالث.

أوضح نجم التانجو السابق أن الحكم كان يجب أن يلجئ لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة قبل احتساب الهدف وبطء تقنية الفيديو في بعض الحالات التحكيمية أصبح محل جدل في كل المباريات ليس فقط مصر والأرجنتين 

جيمي كاراجر: إلغاء هدف مصر يُثير علامات الإستفهام

انضم النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر إلى قائمة المنتقدين للقرارات التحكيمية التي صاحبت مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن استغرابه من قرار إلغاء هدف الفراعنة بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ورأى كاراجر أن اللقطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تُحتسب أهدافًا في العديد من البطولات الكبرى، حتى بعد مراجعة تقنية الفيديو، وهو ما يؤكد – من وجهة نظره – غياب الاتساق في تطبيق القوانين خلال البطولة.

وأوضح النجم الإنجليزي أن اختلاف تفسير الحالات المتشابهة من مباراة إلى أخرى يفتح الباب أمام المزيد من الجدل، مشيرًا إلى أن استخدام تقنية الـ«VAR» يجب أن يكون أكثر وضوحًا وثباتًا في جميع المباريات.

الحكم الإنجليزي كلاتنبرج: هدف مصر صحيح وقرار الـ VAR كارثي

شن الحكم الدولي الإنجليزي السابق والخبير التحكيمي بشبكة "FOX Sports"، مارك كلاتنبرج، هجومًا حادًا على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا قرار إلغاء هدف الفراعنة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت اعتراضات واسعة على عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة عقب مراجعة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار انتقادات من العديد من نجوم اللعبة والخبراء التحكيميين.

وأكد كلاتنبرج أن اللقطة التي تم على إثرها إلغاء الهدف لا تستوجب العودة إلى تقنية الفيديو من الأساس، مشددًا على أنه لم يشاهد أي مخالفة واضحة تستدعي إلغاء الهدف.

وأوضح الحكم الإنجليزي السابق أن تدخل غرفة الفيديو في مثل هذه الحالات يتعارض مع البروتوكول الذي ينص على مراجعة الأخطاء الواضحة والمؤثرة فقط، معتبرًا أن قرار إلغاء هدف منتخب مصر كان غير مبرر.

الفرنسي باتريس إيفرا: تقنية VAR أفقدت الكرة متعتها

انتقد النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا قرار إلغاء هدف منتخب مصر خلال مواجهته أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب المصري تعرض لقرار تحكيمي أثّر بشكل مباشر في مجريات اللقاء.

وأكد إيفرا أن ما حدث لا يتعلق باختلاف وجهات النظر، بل بالطريقة التي جرى بها التعامل مع اللقطة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله مصطفى زيكو جاء بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يتم إلغاؤه عقب مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأوضح النجم الفرنسي أن تقنية الـVAR وُجدت لمعالجة الأخطاء التحكيمية الواضحة، وليس لإلغاء الأهداف التي تُسجل بصورة طبيعية، معربًا عن اعتقاده بأن استخدام التقنية في مثل هذه الحالات يفقد كرة القدم جزءًا من متعتها.

وأضاف أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام بطل العالم، وكان يستحق الخروج بنتيجة أفضل، مؤكدًا أن الفراعنة أظهروا شخصية قوية وروحًا قتالية طوال اللقاء، وكانوا قريبين من حسم المواجهة لصالحهم.

كما أشار إيفرا إلى أن مثل هذه القرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة عندما تكون في مباريات أمام منتخبات بحجم الأرجنتين، معتبرًا أن المنتخب المصري يملك كل الحق في الشعور بالظلم بعد هذه المباراة.

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة

انتقد أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو، في تصريحات متداولة نسبت إليه، الأداء التحكيمي خلال مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على سير المباراة.

وأشاد رونالدو بالمستوى الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن العودة من التأخر بهدفين تعكس شخصية البطل وجودة اللاعبين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التحكيم لعب دورًا مؤثرًا في مجريات اللقاء.

وأشار إلى أن قرار إلغاء هدف منتخب مصر بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) كان من أبرز اللقطات المثيرة للجدل، موضحًا أن المخالفة التي استند إليها الحكم لم تكن، من وجهة نظره، واضحة بما يكفي لإلغاء الهدف، مؤكدًا أن مثل هذه الأهداف تُحتسب في العديد من المباريات.

كما تطرق رونالدو إلى ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن التدخل الذي سبقها كان محل شك، وأن القرار منح المنتخب الأرجنتيني دفعة معنوية في وقت كان فيه المنتخب المصري يفرض سيطرته على اللقاء.

وأضاف أن إدارة المباراة افتقدت إلى الاتساق في عدد من القرارات، سواء فيما يتعلق باحتساب الأخطاء أو تطبيق مبدأ إتاحة اللعب، مؤكدًا أن مثل هذه التفاصيل قد تصنع الفارق في مباريات الأدوار الإقصائية.

وتابع رونالدو أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن الطريقة التي حُسمت بها المباراة لم تكن عادلة، قائلًا: "الأرجنتين أثبتت أنها تستطيع الفوز بطريقة قبيحة، لكن كرة القدم تستحق أفضل من ذلك."

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