رغم الخروج من المونديال.. مكافآت خيالية هي الأضخم في تاريخ منتخب مصر

نجح منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ، المدير الفني الحالي في حصد مبلغ مالي هو الأكبر ، في تاريخ مشاركات الفراعنة في كافة البطولات.

وودع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نهائيات مونديال 2026 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ 16.

وضمن منتخب مصر الوطني الحصول على مبلغ 15 مليون دولار أمريكي ، عقب التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزه على نظيره الأسترالي 4-2 بركلات الحظ الترجيعية ، بعد انتهاء الوقت الأصلي وبدلًا من الضائع بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وحصد منتخب الفراعنة 10 ملايين دولار مقابل التأهل لبطولة كأس العالم المقام حاليا في الولايات الأمريكية المتحدة وكند والمكسيك ، إضافة إلى مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل الإعداد والمشاركة ، ليرتفع رصيد عوائد منتخب مصر إلى 27.5 مليون دولار ، حيث تعد هي الأكبر في تاريخ مكافآت الفراعنة.

خيمت حالة من الحزن الشديد على بعثة منتخب مصر ، ممثله في اللاعبين والجهاز الفني إضافة إلى جماهير الكرة المصرية والعربية ، إثر خروج الفراعنة من دور الـ16 أمام نظيره الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر قد أظهر أفضلية مستحقة ، طوال شوطي المباراة بعد الأداء المثير ، الذي قدموه في ذات المباراة.