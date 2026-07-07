فتحي سند: محمد صلاح اللاعب رقم واحد في تاريخ الكرة المصرية

أكد الإعلامي فتحي سند أن محمد صلاح هو اللاعب رقم واحد في تاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أنه لا ينبغي إدخاله في أي مقارنات، لأن ذلك يمثل ظلمًا لما قدمه طوال مسيرته.

منتخب مصر

وأوضح فتحي سند أن محمد صلاح يُكمل المشوار الذي بدأه حسين حجازي قبل نحو 100 عام، بعدما أصبح نجم نجوم مصر والعالم العربي، وحقق مكانة استثنائية على الساحة العالمية بفضل إنجازاته مع الأندية والمنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح يستحق كامل التقدير والاعتراف بقيمته التاريخية، باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية عبر تاريخها.