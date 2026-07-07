أحمد شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين: يارب النصر لمصر

قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة في دور الـ16 من كأس العالم، وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم وتحفيز للفراعنة، معبرًا عن أمنياته بتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يارب نفرح كلنا النهاردة... يارب النصر لمصر."، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين تمنوا مواصلة المنتخب مشواره التاريخي في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تحقيق إنجاز جديد والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم.