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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ورقة رابحة.. كريم رمزي يكشف تفكير حسام حسن بشأن تواجد مرموش احتياطيًا أمام الأرجنتين

عمر مرموش
عمر مرموش
عبدالله هشام

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن عمر مرموش سيكون أحد أوراق حسام حسن الرابحة في مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: عمر مرموش سيكون احتياطيًا في مباراة منتخب مصر مع منتخب الأرجنتين اليوم في كأس العالم.

واضاف: تواجد عمر مرموش على دكة بدلاء منتخب مصر امام الأرجنتين ليس تقليلًا من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها عمر مرموش.

وتابع: حسام حسن مدير فني ذكي ويريد أن يكون لديه ورقة رابحة على دكة بدلاء منتخب مصر امام الأرجنتين وعمر مرموش سيكون هو الورقة الرابحة لحسام حسن.

وواصل: حسام حسن مذاكر الأرجنتين بشكل جيد للغاية ويريد أن يخرج في الشوط الاول بالتعادل، وبالتالي طريقة منتخب مصر ستكون دفاعية.

واختتم: عمر مرموش سيكون بديلًا في الشوط الثاني من اجل مباغتة الارجنتين، وبالتالي تواجده بديلًا لا يقلل من إمكانياته.

الأرجنتين كأس العالم حسام حسن عمر مرموش منتخب الأرجنتين

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