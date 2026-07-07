محافظ شمال سيناء: تخصيص 35 شاشة بمراكز الشباب لمشاهدة مباراة منتخب مصر والأرجنتين بكأس العالم

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قال محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور إنه تم تخصيص 35 شاشة في مراكز الشباب على مستوى المحافظة؛ لمشاهدة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 بكاس العالم.

من جانبه.. أوضح مدير الشباب والرياضة بالمحافظة إيهاب حسن عبدالوهاب أن الشاشات المخصصة لمشاهده مباراة منتخب مصر والأرجنتين بمراكز الشباب، مجانًا.

وأشار إلى التنسيق مع ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والجهات المعنية لخروج الفاعلية بالشكل الذي يليق بالمحافظة.

ودعا أبناء محافظة شمال سيناء بمختلف الفئات العمرية إلى المشاركة ومشاهدة المباراة في مراكز الشباب لتشجيع المنتخب المصري.