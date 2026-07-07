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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يستقر على 3 تغييرات في تشكيل الأرجنتين لمواجهة مصر.. وألفاريز يقود الهجوم

الأرجنتين
الأرجنتين
إسلام مقلد

استقر المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، على إجراء ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي لفريقه، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

3 تغييرات في تشكيل الأرجنتين

ووفقًا لما أوردته شبكة TyC Sports الأرجنتينية، فإن سكالوني سيدفع بكل من:

  • جوليان ألفاريز بدلًا من لاوتارو مارتينيز.
  • لياندرو باريديس بدلًا من تياغو ألمادا.
  • نيكولاس تاجليافيكو بدلًا من فاكوندو ميدينا.

ويستهدف المنتخب الأرجنتيني الدفع بعناصره الأساسية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي أمام المنتخب المصري.

الأرجنتين ومصر في مواجهة تاريخية

ويخوض منتخب الأرجنتين اللقاء بعد فوزه المثير على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 في دور الـ32، بينما بلغ منتخب مصر ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه عقب إقصاء أستراليا بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا تاريخيًا مع حامل لقب كأس العالم.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

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