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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوط جديدة.. سوبر جيت تواصل التوسع وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

السوبر جيت
السوبر جيت
حسام الفقي

تُعد شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، من الشركات الرائدة في مجال نقل الركاب داخليًا وخارجيًا، حيث تقدم خدماتها لمختلف محافظات الجمهورية من خلال أسطول متميز من الحافلات الحديثة، إلى جانب شبكة متطورة من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات وأحجام مختلفة، تم تجهيزها بما يضمن توفير أعلى مستويات الراحة والأمان والرفاهية للعملاء، بما يسهم في تقديم تجربة سفر متميزة وآمنة.

كما تقوم الشركة بتشغيل خطوط النقل على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل منتظمة وتقاطر مدروسة، بما يضمن سهولة التنقل بين المحافظات المختلفة.

وخلال الفترة الماضية، نجحت الشركة في تشغيل عدد من الخطوط الجديدة، من بينها خطوط القاهرة / قنا / أرمنت / إسنا، والقاهرة / أسوان، والطور / شرم الشيخ، والإسكندرية / العلمين / مرسى مطروح، بالإضافة إلى خط القاهرة / العلمين / مرسى مطروح.

وفي إطار تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة (السكة الحديد – المترو – السوبر جيت)، تم افتتاح مكتب للحجز بمحطة مصر برمسيس، بما يسهم في تسهيل الخدمة على جمهور الركاب وتعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وفي إطار خطة التوسع المستمرة، بدأت الشركة اعتبارًا من 1/7/2026 في تعزيز خدماتها بمنطقة الساحل الشمالي من خلال تشغيل مكاتب حجز وخدمات نقل مباشرة إلى عدد من القرى السياحية التي تدخلها حافلات الشركة، وتشمل مارينا 2، مارينا 4، مراقيا، زمرده، وماربيلا، بالإضافة إلى مكتب العلمين، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المصطافين ورواد الساحل الشمالي.

كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز وافتتاح مكتب حجز ومحطة إركاب بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مكتب حجز ومحطة إركاب بتقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، فضلًا عن استلام محطة نموذجية بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في إنشاء وتطوير نقاط الخدمة والمحطات الحديثة.

كما تم افتتاح محطة حدائق الأهرام النموذجية، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مكتب 6 أكتوبر، حيث سيتم تشغيل مواعيد جديدة تنطلق من رمسيس والجيزة وحدائق الأهرام ومدينة 6 أكتوبر، بهدف خدمة أهالي الصعيد ورواده، على أن تمتد الخدمات تدريجيًا لتشمل الإسكندرية ومرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ، وذلك ضمن جهود وزارة النقل لتيسير حركة التنقل وتعزيز الربط بين المدن العمرانية الجديدة ومختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وعلى مستوى التوسع بالمحافظات، تم فتح خط جديد بمحافظة سوهاج لخدمة مناطق طما وطهطا، بما يعزز انتشار خدمات الشركة ووصولها إلى نطاق أوسع من العملاء.

وفي إطار التوسع الإقليمي، تعاقدت الشركة مع إحدى شركات البترول لتقديم خدمات نقل العمالة من وإلى الجماهيرية العربية الليبية، مع الاستعداد لتشغيل رحلات منتظمة إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي، حيث تعاقدت مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة لتوفير خدمة نقل العملاء مباشرة من وإلى الفنادق، مع إتاحة الحجز من خلال الفنادق لرحلات العودة.

وتوفر الشركة أيضًا لعملائها رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، متضمنة تذاكر الطيران، والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة، وبرامج المزارات، ورسوم التأشيرة، وباركود وزارة السياحة، إلى جانب توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية طوال الرحلة.

وخصصت الشركة الخط الساخن: 19157، للحجز والاستعلام.

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