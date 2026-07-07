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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر :الفراعنة في اختبار للتاريخ.. مصر تتحدي الأرجنتين من أجل حلم

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

علق  الإعلامي سيف زاهر  علي مواجهه  المنتخب الوطني و الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:الفراعنة في اختبار التاريخ.. مصر تتحدي الأرجنتين من أجل حلم ربع النهائي ،يااااااااااااارب.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بكأس العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين
يستضيف ملعب أتلانتا مواجهة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة:
اليوم الثلاثاء.
الساعة 7:00 مساءً.
وتعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، في ظل ما يمتلكه المنتخبان من نجوم وخبرات كبيرة.

القنوات الناقلة للمباراة
تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

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