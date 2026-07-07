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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: علاقة حسام حسن باللاعبين أصبحت نموذجية.. وأتمنى تتويجها بفوز تاريخي

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر أصبحت أكثر استقرارًا وانسجامًا، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المدير الفني حسام حسن ولاعبي المنتخب شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

منتخب مصر 

وأوضح شوبير أن المنتخب تجاوز العديد من المواقف التي أثارت الجدل في وقت سابق، سواء فيما يتعلق بتصريحات تخص محمد صلاح أو ما تردد بشأن إمام عاشور، لافتًا إلى أن اللاعبين أنفسهم حرصوا لاحقًا على الدفاع عن حسام حسن والإشادة بعلاقتهم به، وهو ما يعكس حالة التفاهم والثقة داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا الاستقرار على أداء المنتخب، قائلًا إن الأمور داخل الفريق أصبحت "شبه نموذجية"، متمنيًا أن يتوج منتخب مصر هذا الانسجام بتحقيق الفوز ومواصلة كتابة إنجازات تاريخية.

حسام حسن منتخب مصر الارجنتين

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