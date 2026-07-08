اليماحي: البرلمان العربي يرفض أي تهديد لأمن واستقرار دول الخليج

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وزيادة حدة التوتر فيها.

تهديد أمن واستقرار الخليج العربي

وأكد رئيس البرلمان العربي أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية هو تعدي على الأمن القومي العربي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويجنب دولها المزيد من التوتر والأزمات.

وأعرب "اليماحي" عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه التام لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولتان لصون سيادتهما وحفظ أمنهما واستقرارهما.

https://youtu.be/yf01N3QMPvM