ملايين الدولارات.. مكافآت فيفا تبتسم للأندية المصرية في المونديال

لم تقتصر مكاسب الأندية المصرية من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 على النتائج الفنية والظهور المشرف للاعبيها مع المنتخبات الوطنية بل امتدت إلى عوائد مالية كبيرة ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم الأندية المشاركة بلاعبيها في المونديال.

ومع انتهاء مشوار منتخب مصر في البطولة ارتفعت قيمة العوائد التي حصلت عليها الأندية المصرية بفضل مشاركة لاعبيها مع منتخب مصر وعدد من المنتخبات الأخرى ليحصد الأهلي وبيراميدز والزمالك النصيب الأكبر من تلك المكافآت.

الأهلي يتصدر القائمة

جاء الأهلي في صدارة الأندية المصرية بعدما بلغت عوائده نحو 2.01 مليون دولار بفضل مشاركة ثمانية لاعبين مع منتخب مصر وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه إضافة إلى يوسف بلعمري مع منتخب المغرب.

بيراميدز في المركز الثاني

حل بيراميدز ثانيًا بإجمالي عوائد بلغ 1.275 مليون دولار بعدما شارك أربعة من لاعبيه مع منتخب مصر إلى جانب لاعب مع منتخب الكونغو وآخر مع منتخب الأردن ليواصل النادي الاستفادة من حضوره القوي على المستوى الدولي.

الزمالك يحصد 675 ألف دولار

وحصل الزمالك على 675 ألف دولار بعد مشاركة حسام عبد المجيد وأحمد فتوح والمهدي سليمان مع منتخب مصر ليحقق النادي عائدًا ماليًا مميزًا من مشاركته في البطولة.

أندية أخرى تستفيد

وامتدت مكافآت فيفا إلى أندية أخرى حيث حصل زد على 225 ألف دولار بعد مشاركة لاعب واحد مع منتخب مصر كما نال الجونة المبلغ نفسه للسبب ذاته.وتؤكد هذه الأرقام حجم الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم إذ أصبحت بطولة كأس العالم مصدرًا مهمًا لدعم ميزانيات الأندية إلى جانب المكاسب الفنية التي تعود على اللاعبين بعد الاحتكاك بأفضل منتخبات العالم.