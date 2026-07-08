ما قصة إشارة حسام حسن "X" التي أثارت الجدل أمام الأرجنتين؟

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لقطة غير مسبوقة، بعدما قام حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بتشبيك ذراعيه على شكل حرف "X"، في إشارة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإبلاغ عن حالات العنصرية أو التمييز داخل الملعب.

حسام حسن يفعل إشارة "X" لأول مرة في كأس العالم.. وفيفا يفتح بروتوكول مكافحة العنصرية

وأثارت اللقطة اهتمامًا واسعًا، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل هذه الإشارة خلال مباريات كأس العالم، ضمن البروتوكول الجديد الذي اعتمده "فيفا" لمواجهة أي سلوك عنصري أو تمييزي قد يحدث أثناء المباريات.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي، فإن إشارة "X" تمنح اللاعبين أو المدربين أو الحكام الحق في تنبيه طاقم إدارة المباراة إلى وجود واقعة تستدعي التدخل، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها ضمن بروتوكول مكافحة العنصرية.

وفي السياق ذاته، كشف المذيع الرياضي البرازيلي لويس كارلوس أن حسام حسن استخدم هذه الإشارة اعتراضًا على ما اعتبره تصرفًا عنصريًا خلال اللقاء، إلا أن هيئة التحكيم قررت في المقابل إشهار بطاقة صفراء في وجه المدير الفني للمنتخب المصري.

وأشار المذيع البرازيلي إلى أن استخدام حسام حسن لهذه الإشارة يُعد أول حالة يتم فيها تفعيل بروتوكول "X" داخل بطولة كأس العالم، وهو البروتوكول الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا خلال اجتماعه الـ74 الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك عام 2024، ضمن خطته لتعزيز مكافحة العنصرية والتمييز في ملاعب كرة القدم.

ورغم أن الإشارة أصبحت جزءًا من

اللوائح الرسمية لـ"فيفا"، فإن استخدامها سبق أن ظهر بصورة غير رسمية في كرة القدم، عندما لجأ إليها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال قيادته إنتر ميلان أمام سامبدوريا عام 2010، قبل أن يعتمدها الاتحاد الدولي لاحقًا كإجراء رسمي في البطولات الدولية.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية العالمية.