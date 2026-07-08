استنفار أمريكي غير مسبوق.. 12 طائرة حربية تحلق قبالة الخليج تزامنًا مع ضرب إيران

رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية تحلق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية ردًا على الهجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية.



ومن بين الطائرات التي شوهدت، حتى الساعة 8:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي للتزود بالوقود، وطائرة استطلاع واستخبارات من طراز P-8 بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك في إطار استمرار الولايات المتحدة في شن غاراتها في المنطقة. كما شوهدت طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي للتزود بالوقود في المنطقة.

وتُعدّ طائرات التزود بالوقود أساسيةً لإبقاء الطائرات المقاتلة وغيرها من طائرات الهجوم في الجو خلال العمليات الممتدة، مما يسمح لها بتجديد وقودها دون الحاجة إلى الهبوط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد صرّحت سابقًا بأنها تشنّ "ضربات قوية ضد إيران لفرض خسائر فادحة عليها جراء استهدافها ومهاجمتها سفن الشحن التجارية".

أظهرت مقاطع فيديو متعددة تم تحديد موقعها الجغرافي بواسطة شبكة CNN انفجارات وحرائق كبيرة في مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية.

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، وجزيرة خرج بعد الهجمات الأمريكية في وقت سابق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في هجمات استهدفت رصيفًا تجاريًا في مدينة سيريك جنوب البلاد.

وذكرت التقارير أن هجمات استهدفت مواقع أخرى في بندر عباس وجزيرة قشم وقرية زيارات، من بينها رصيف صيد وسفن مدنية، ويبدو أنها استهدفت أيضًا برج اتصالات.