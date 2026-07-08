هاني رمزي يُوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «ارفعوا رؤوسكم عاليًا»

وجّه هاني رمزي، نجم الكرة المصرية الأسبق رسالة للمنتخب الوطني بعد وداعه لبطولة كأس العالم أمام الأرجنتين.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه على إكس: "‏ارفعوا رؤسكم عاليًا رغم الهزيمة المؤلمة اليوم، يبقى ما قدمه منتخبنا في بطولة كأس العالم مصدر فخر حقيقي… ‏أداءً رجولي عزيمة لا تُقهر، وإصرارًا واضحًا في كل مباراة، حتى عندما كان الخصم أقوى أو التوقعات أقل حظًا".

وتابع: “‏لقد وصل منتخبنا إلى مرحلة لم يكن يتوقعها أحد قبل انطلاق البطولة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يُحسب للاعبين والجهاز الفني والاداري”.

وأضاف: “‏الخسارة لا تُلغي هذا التاريخ الجميل الذي كُتب على أرض الملعب، بل تعطي أملاً جديدًا فيما هو قادم. ‏هذه ليست نهاية الحكاية، بل بداية فصل أعظم بإذن الله ‏تحيا مصر دائمًا وأبدًا”.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويُسدّد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجّل الأرجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدّد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.