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جيمي كاراجر ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: القرار يُثير علامات الاستفهام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيمي كاراجر ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: القرار يُثير علامات الاستفهام

كاراجر
كاراجر
إسراء أشرف

انضم النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر إلى قائمة المنتقدين للقرارات التحكيمية التي صاحبت مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن استغرابه من قرار إلغاء هدف الفراعنة بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ورأى كاراجر أن اللقطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تُحتسب أهدافًا في العديد من البطولات الكبرى، حتى بعد مراجعة تقنية الفيديو، وهو ما يؤكد – من وجهة نظره – غياب الاتساق في تطبيق القوانين خلال البطولة.

وأوضح النجم الإنجليزي أن اختلاف تفسير الحالات المتشابهة من مباراة إلى أخرى يفتح الباب أمام المزيد من الجدل، مشيرًا إلى أن استخدام تقنية الـ«VAR» يجب أن يكون أكثر وضوحًا وثباتًا في جميع المباريات.

وجاءت تصريحات «كاراجر» عقب المواجهة التي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء قدم خلاله منتخب مصر مستوى مميزًا، ونجح في إحراج حامل اللقب بعدما سجل هدفين ونافسه حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم وداع البطولة من دور الـ16، حظي أداء منتخب مصر بإشادة واسعة، بعد ظهوره بصورة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، في مباراة ظل الجدل التحكيمي أحد أبرز عناوينها بعد صافرة النهاية.

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