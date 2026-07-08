عبدالناصر زيدان: الأسطورة حسام حسن عيشنا حلم جميل

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان ثقته في المرحلة المقبلة للكرة المصرية، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر خلال مشوارهم في كأس العالم 2026، وموجهًا رسائل دعم إلى مسؤولي اتحاد الكرة والجماهير.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI: "أنا على ثقة إن الرئيس السيسي سوف يلتقي لاعبي منتخب مصر، وأتمنى من هاني أبو ريدة إن المرحلة القادمة يعمل بلا قلب ولا عواطف، وهو على موعد مع التاريخ للعمل على استمرار ما حدث، وإحنا شفنا السعد مع أبو ريدة".

ووجه زيدان رسالة خاصة إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قائلًا: "رسالتي للجهاز الفني: حلمنا معاك يا عم حسام يا حسن، وعشنا حلم حلو، عشان أنت عظيم وأسطورة.. ليل ونهار عشنا معاك، أنت فرحتنا وبسطتنا وفخورين بيك أنت وإبراهيم حسن، ولا تنظر لهؤلاء المتآمرين ولا المرضى، وأنت مدرب عظيم رغمًا عن أنف أي حد".

كما أشاد بلاعبي المنتخب الوطني، مضيفًا: "أقول للاعبين بقيادة الأسطورة محمد صلاح: خلصت فيكم كل الكلام، لأن إحنا مرفوعين الرأس، وعرفنا لأول مرة قيمة إن يكون للتمثيل المشرف قيمة".

وفي رسالته إلى الجماهير المصرية، قال: "رسالتي لجمهور مصر العظيم في العالم كله.. بأنحني لكم تقديرًا واعتزازًا، شعب عظيم ويظل هذا الشعب معلم العالم إلى أن تقوم الساعة، وتحيا مصر، وشرّفتوا مصر ورفعتوا راسنا للسما".

واختتم زيدان بالدعوة إلى حملة إلكترونية لتسليط الضوء على ردود الفعل العالمية، قائلًا: "عايزين نعمل طلعة على حساب الفيفا، ونبعت ما قاله نجوم العالم عن مباراة مصر والأرجنتين، ونعمل مليونية ونبعت 50 مليون رسالة".

وتابع أن ردود الفعل العالمية عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 عكست حجم الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم كرة القدم أبدوا تضامنهم مع المنتخب المصري.

وقال إن: “نجوم العالم انتفضوا ضد الظلم الذي تعرض له منتخب مصر، وقالوا: مصر اتظلمت، والعالم كله مقلوب” وأنه "في نص ساعة 2 مليون رسالة وصلت للحكم على إنستجرام، ولم يتحمل الإهانة فقفل حسابه".

وتطرق زيدان إلى احتجاج المدير الفني حسام حسن خلال المباراة، قائلًا: "العلامة دي X لم يكن يستخدمها حسام حسن اعتباطًا، ولكن هو مدرب كبير كان عايز ياخد حقه، وأول مرة في تاريخ كأس العالم تُستخدم علامة العنصرية وعلامة الحق الضائع، وعلامة تعالى اسمعني أيها الحكم الظالم".

وتابع: "حسام حسن أول مدرب في التاريخ يستخدم حقه بعلامة X، لأنه تعرض لظلم وعنصرية، والمضحك إنه حصل على إنذار من الحكم وهو كان بيستخدم حقه طبقًا لقانون الفيفا".

كما شن زيدان هجومًا حادًا على حكم المباراة، قائلًا: "الحكم الفرنسي ظالم ولا يستحق إلا ضرب الأحذية، والمفاجأة إنه هو نفس حكم مباراة ريال مدريد وبنفيكا اللي تعرض فيها فينيسيوس جونيور للتنمر ولم يتدخل، وهو حكم فاسد ويشجع العنصرية، والفيفا عملت قانون ضد العنصرية بسببه وهي علامة X".

واختتم تصريحاته باتهام مثير للجدل، إذ قال: "آخر ربع ساعة من مباراة مصر والأرجنتين، حركتها شركات المراهنات، والحكم الفرنسي كان بيعمل لصالح المراهنات".