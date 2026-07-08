قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب مقاطعة صينية
وحدات السكن البديل للإيجار القديم 2026.. آخر موعد للتقديم والحجز
وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة للاستثمار.. وإنتاج البترول الخام يعود إلى مسار النمو
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر
خطة لمضاعفة صادرات الصناعات الهندسية.. صندوق تنمية الصادرات و«التصديري» يضعان خارطة الطريق حتى 2030
رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
تنمية الصادرات: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية
مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل
الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين
الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم
إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة
من السجن الى الإخلاء.. القصة الكاملة لأزمة فضل شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالناصر زيدان: الأسطورة حسام حسن عيشنا حلم جميل

عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان
اخبار توك شو

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان ثقته في المرحلة المقبلة للكرة المصرية، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر خلال مشوارهم في كأس العالم 2026، وموجهًا رسائل دعم إلى مسؤولي اتحاد الكرة والجماهير.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI: "أنا على ثقة إن الرئيس السيسي سوف يلتقي لاعبي منتخب مصر، وأتمنى من هاني أبو ريدة إن المرحلة القادمة يعمل بلا قلب ولا عواطف، وهو على موعد مع التاريخ للعمل على استمرار ما حدث، وإحنا شفنا السعد مع أبو ريدة".

ووجه زيدان رسالة خاصة إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قائلًا: "رسالتي للجهاز الفني: حلمنا معاك يا عم حسام يا حسن، وعشنا حلم حلو، عشان أنت عظيم وأسطورة.. ليل ونهار عشنا معاك، أنت فرحتنا وبسطتنا وفخورين بيك أنت وإبراهيم حسن، ولا تنظر لهؤلاء المتآمرين ولا المرضى، وأنت مدرب عظيم رغمًا عن أنف أي حد".

كما أشاد بلاعبي المنتخب الوطني، مضيفًا: "أقول للاعبين بقيادة الأسطورة محمد صلاح: خلصت فيكم كل الكلام، لأن إحنا مرفوعين الرأس، وعرفنا لأول مرة قيمة إن يكون للتمثيل المشرف قيمة".

وفي رسالته إلى الجماهير المصرية، قال: "رسالتي لجمهور مصر العظيم في العالم كله.. بأنحني لكم تقديرًا واعتزازًا، شعب عظيم ويظل هذا الشعب معلم العالم إلى أن تقوم الساعة، وتحيا مصر، وشرّفتوا مصر ورفعتوا راسنا للسما".

واختتم زيدان بالدعوة إلى حملة إلكترونية لتسليط الضوء على ردود الفعل العالمية، قائلًا: "عايزين نعمل طلعة على حساب الفيفا، ونبعت ما قاله نجوم العالم عن مباراة مصر والأرجنتين، ونعمل مليونية ونبعت 50 مليون رسالة".

وتابع أن ردود الفعل العالمية عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 عكست حجم الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم كرة القدم أبدوا تضامنهم مع المنتخب المصري.

وقال إن: “نجوم العالم انتفضوا ضد الظلم الذي تعرض له منتخب مصر، وقالوا: مصر اتظلمت، والعالم كله مقلوب” وأنه "في نص ساعة 2 مليون رسالة وصلت للحكم على إنستجرام، ولم يتحمل الإهانة فقفل حسابه".

وتطرق زيدان إلى احتجاج المدير الفني حسام حسن خلال المباراة، قائلًا: "العلامة دي X لم يكن يستخدمها حسام حسن اعتباطًا، ولكن هو مدرب كبير كان عايز ياخد حقه، وأول مرة في تاريخ كأس العالم تُستخدم علامة العنصرية وعلامة الحق الضائع، وعلامة تعالى اسمعني أيها الحكم الظالم".

وتابع: "حسام حسن أول مدرب في التاريخ يستخدم حقه بعلامة X، لأنه تعرض لظلم وعنصرية، والمضحك إنه حصل على إنذار من الحكم وهو كان بيستخدم حقه طبقًا لقانون الفيفا".

كما شن زيدان هجومًا حادًا على حكم المباراة، قائلًا: "الحكم الفرنسي ظالم ولا يستحق إلا ضرب الأحذية، والمفاجأة إنه هو نفس حكم مباراة ريال مدريد وبنفيكا اللي تعرض فيها فينيسيوس جونيور للتنمر ولم يتدخل، وهو حكم فاسد ويشجع العنصرية، والفيفا عملت قانون ضد العنصرية بسببه وهي علامة X".

واختتم تصريحاته باتهام مثير للجدل، إذ قال: "آخر ربع ساعة من مباراة مصر والأرجنتين، حركتها شركات المراهنات، والحكم الفرنسي كان بيعمل لصالح المراهنات".

منتخب مصر المنتخب كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

رغم الخروج من المونديال.. مكافآت خيالية هي الأضخم في تاريخ منتخب مصر

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن فاجأنا تكتيكيا طوال البطولة.. والحكم ظلم منتخب مصر

بشير التابعي

بشير التابعي: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي.. وحسام حسن مدرب شجاع

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد