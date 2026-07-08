قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين
الرئيس الإيراني: سلوك الحكومة الأمريكية في كأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة
الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟
الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية
فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات
سر الـ 15% المفقودة| لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ اعرف التفاصيل
حين خانت الصافرة العدالة.. أبرز الكوارث التحكيمية في كأس العالم 2026 .. والأخطاء ضد منتخب مصر في المقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يناقش أهمية ثقافة التعايش السلمي خلال فعاليات سفراء الوسطية.. صور

مرصد الأزهر يناقش أهمية ثقافة التعايش السلمي خلال فعاليات سفراء الوسطية
مرصد الأزهر يناقش أهمية ثقافة التعايش السلمي خلال فعاليات سفراء الوسطية
محمد شحتة

واصل المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بمدينة الطور فعالياته لليوم الثالث على التوالي، وشهدت الفعاليات التي ينظمها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية ضمن مبادرة "سفراء الوسطية" جولة ميدانية وتوعوية داخل دير سانت كاترين، بمشاركة الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، يرافقه أحمد منصور، عضو مركز المعلومات بالمنطقة، وبحضور وفد باحثي مرصد الأزهر.

وخلال الزيارة، ألقى الدكتور محمد بناية، مشرف وحدة التطوير والمتابعة، والدكتور مجدي إسماعيل، الباحث بالوحدة، كلمة موجزة أكدا فيها أن التعايش السلمي وثقافة قبول الآخر هما ضرورة حتمية لاستمرار الحياة البشرية، وليس مجرد شعار. وأوضحا أن الاختلاف في العرق والدين والثقافة هو مصدر قوة وثراء للمجتمعات وليس سببًا للنزاع، مشيرين إلى أن هذا النموذج القيمي يتجسد حيًا على أرض مصر، حيث يعيش المسلمون والأقباط جنبًا إلى جنب في تلاحم فريد وأجواء من الأخوة والاحترام المتبادل لمعتقدات الآخر.

قبول الآخر لا يعني الاقتناع التام بأفكاره

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء، أن قبول الآخر لا يعني بالضرورة الاقتناع التام بأفكاره؛ بل يعني احترامه كإنسان له الحق الأصيل في الوجود والتعبير عن ذاته بحرية وكرامة.

وأضاف الدكتور نجيب أنه عندما تسود ثقافة التسامح، تزول الحواجز النفسية بين الأفراد، ويحل الحوار الواعي بديلًا عن التعصب والإقصاء، مما يفتح آفاقًا واسعة للإبداع والتعاون البشري المشترك.

وامتدت فعاليات اليوم الثالث لتشمل زيارة ترفيهية لشواطئ مدينة دهب؛ حيث استهدف المرصد من خلال هذه الأنشطة كسر الجمود وتجديد طاقة الطلاب المشاركين، مما يجعلهم أكثر استعدادًا لتقبل الرسائل التوعوية وتعميق الروابط الإنسانية وبناء روح الفريق الواحد.

وقد شارك في الفعالية وفد من باحثي مرصد الأزهر والأخصائيين بمدن البعوث، ضم كلًا من: الدكتور إيهاب شوقي مشرف وحدة التقارير الدورية، الباحث حسين عطية عضو وحدة الرصد باللغة الإسبانية، الباحث عبد القادر الفقي عضو وحدة الرصد باللغة الصينية، الباحث محمد فرغلي عضو وحدة الرصد باللغة الألمانية، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد هداد والأستاذ أحمد صبّاح الأخصائيين الاجتماعيين بمدينة البعوث الإسلامية.

الوافدين مرصد الأزهر التطرف البعوث الإسلامية دير سانت كاترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

ترشيحاتنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الكركم

الكركم وفوائد صحية هائلة.. تعرف عليها

وجه المريخ

وجه المريخ.. لغز سيدونيا الذي أشعل خيال العالم وكشفت الحقيقة أسراره

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد