فضيحة جديدة .. صحفي أمريكي يكشف عن خطأ إجرائي لحكم مباراة مصر والأرجنتين

كشف صحفي أمريكي عن خطأ كبير لحكم مباراة منتخب مصر والارجنتين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتب دانيال سونالا عبر حسابه على إكس: “كثير من الناس لا يعرفون هذا، لكن إشارة “X” المتمثلة في عبور الذراعين هي الإشارة العالمية للفيفا للإبلاغ عن الاعتداء العنصري”.

وتابع: “عندما يقوم لاعب، أو مدرب، أو مسئول فريق بإجراء تلك الإشارة، فإنهم يُخطرون الحكم بأن اعتداءً عنصريًا قد وقع.. وهي تهدف إلى تفعيل بروتوكول الفيفا الثلاثي لمكافحة العنصرية: أولًا إيقاف المباراة، ثم تعليقها إذا استمر الاعتداء، وأخيرًا إنهاء المباراة إذا لم يتوقف”.

وأشار: “اليوم، قام مدرب المنتخب المصري حسن بإشارة “X” من خط التماس.. بدلًا من بدء تنفيذ البروتوكول، أخرج الحكم بطاقة صفراء له وسمح باستمرار اللعب”.