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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير ليفربول تهاجم الحساب الرسمي للنادي بسبب تجاهل محمد صلاح قبل مواجهة مصر والأرجنتين

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول لانتقادات واسعة من جماهير الفريق، بعد نشره رسالة دعم للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر قبل مواجهة منتخب بلاده أمام مصر، دون الإشارة إلى النجم المصري محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأثار منشور ليفربول، الذي خصصه لدعم ماك أليستر، غضب قطاع كبير من جماهير "الريدز"، التي اعتبرت تجاهل محمد صلاح أمرًا غير مبرر، في ظل مكانته الكبيرة وتاريخه مع النادي.

وجاءت أبرز تعليقات الجماهير كالتالي:

  • "لقد نسيتم اللاعب الذي أعاد البطولات إلى النادي."
  • "أين منشور محمد صلاح؟"
  • "كان من الأفضل الاحتفاء بمواجهة لاعبين قدما الكثير لليفربول بدلًا من تجاهل صلاح."
  • "صلاح أسطورة ليفربول الحقيقية، وسنشجعه الليلة."
  • "كلنا مصريون اليوم.. أين كان ليفربول لولا أهداف الملك المصري؟"

وطالبت جماهير ليفربول مسؤولي الحساب الرسمي بإظهار التقدير لتاريخ محمد صلاح مع النادي، خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في كأس العالم.

ليفربول منتخب مصر الأرجنتين

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