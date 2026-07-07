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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكومة باراجواي تدين تصريحات سيناتور ضد مبابي وتطالبها بالاعتذار

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

أعلنت حكومة باراجواي رفضها وإدانتها للتصريحات التي أدلت بها السيناتور سيليست أماريلا بحق نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، عقب مواجهة المنتخبين في بطولة كأس العالم.

وكانت أماريلا قد هاجمت مبابي بتصريحات حادة، وصفت خلالها اللاعب بأنه "كاميروني مستعمر يتظاهر بأنه فرنسي قوي"، كما وجهت له عدة أوصاف مسيئة، معتبرة أنه كان متوترًا وخائفًا طوال المباراة، وزعمت أن فوز المنتخب الفرنسي جاء بمحض الصدفة، مضيفة أن منتخب باراجواي أخطأ فقط في عدم "صفعه بقوة" عقب اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك"، أكدت حكومة باراجواي أن هذه التصريحات تتعارض مع قيم احترام الكرامة الإنسانية، مطالبة السيناتور بتقديم اعتذار رسمي، بعد الاتهامات التي وُجهت إليها بالعنصرية بسبب تصريحاتها.

وشددت الحكومة على أن تصريحات أماريلا، بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ، لا تمثل حكومة باراجواي أو الشعب الباراجواني، مؤكدة التزامها بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، ورفض جميع أشكال الكراهية والتمييز.

وكان منتخب فرنسا قد حقق الفوز على باراجواي بهدف دون رد، في مباراة شهدت العديد من التدخلات العنيفة.

مبابي فرنسا باراجواي كأس العالم

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