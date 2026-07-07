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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور: بناء المواطن الرقمي الواعي ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

ندوة توعوية لرفع الوعي بالأمن السيبراني بجامعة دمنهور
ندوة توعوية لرفع الوعي بالأمن السيبراني بجامعة دمنهور

في إطار خطة الأنشطة الصيفية لجامعة دمنهور، وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، و الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت كليتا التربية والحاسبات والمعلومات ندوة علمية توعوية موسعة بعنوان "حماية البيانات المؤسسية والشخصية"، استضافتها قاعة المؤتمرات بكلية التربية.

​جاءت الندوة بإشراف وتنظيم مشترك بين الدكتور عبدالعزيز سليم، عميد كلية التربية، والدكتور عمرو أبو هاني، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وحضور الدكتورة جيهان الصاوي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سعيد عشيبة وكيل كلية الحاسبات لشئون خدمة المجتمع.


من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز سليم، أن بناء المواطن الرقمي الواعي يبدأ من تكامل العلوم التربوية مع التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن كلية التربية لا تكتفي بإعداد معلم ومستشار تربوي متميز فحسب، بل تحرص على تسليحه بالوعي الأمني الرقمي لحماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسات التعليمية التي يديرها مستقبلا، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع معرفي آمن.

​وفي نفس السياق أكد الدكتور عمرو أبو هاني، أن الأمن السيبراني وحماية البيانات لم يعودا مجرد رفاهية تقنية، بل هما خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار المؤسسات في عصر التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي لتفعيل الدور المجتمعي والخدمي لكلية الحاسبات والمعلومات في نقل المعرفة التكنولوجية وتدريب كوادر الجامعة وطلابها على أحدث آليات التصدي للهجمات السيبرانية وإدارة المخاطر الرقمية بكفاءة عالية.

هذا وقد ​شهدت الندوة حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وطلاب الكليتين، وحاضر بها المهندس محمد نافع، المعيد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث ركزت أطروحات الندوة على ثلاثة محاور رئيسية تضمنت ​أمن المعلومات كركيزة أساسية حيث تم استعراض المفاهيم والأسس والمعايير الدولية لتأمين البيانات المؤسسية،  والتطبيقات والتقنيات الحديثة من خلال عرض لأحدث الأدوات البرمجية والأنظمة المستخدمة في تشفير وحفظ البيانات، فضلا عن ​إدارة المخاطر السيبرانية من خلال محاكاة عملية وتطبيقات واقعية لحوادث اختراق البيانات وكيفية الوقاية منها وتفاديها.

​وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وشهد تفاعلا كبيرا من الحضور الذين طرحوا أسئلة واستفسارات حول كيفية تأمين الحسابات الشخصية والمؤسسية، مطالبين بضرورة استمرار هذه الفعاليات التوعوية لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى كافة منتسبي الجامعة تماشيا مع توجه الدولة نحو "مصر الرقمية".

جامعة دمنهور تنمية البيئة الحاسبات والمعلومات

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