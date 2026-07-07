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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
أ ش أ

 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بمقدار (39.37) نقطة، ليصل إلى مستوى (10852.41) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم - (219) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (118) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (136) شركة.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأنابيب، وأنابيب الشرق، ومهارة، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صادرات، والمتحدة للتأمين، ونسيج، وطباعة وتغليف، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.76%) و(4.15%)، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وصادرات، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأسماك، ومعادن، وأكوا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (3.50) نقاط، ليصل إلى مستوى (22667.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشر الأسهم السعودية وبتداولات مليارات ريال

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