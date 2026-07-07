أحمد سعد يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية مع مباراة مصر والأرجنتين

حرص النجم أحمد سعد على التواجد في منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة الفان زون، مع انطلاق مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16.



وغنى أحمد سعد خلال الفقرة الفنية في الفان زون عددا من الأغاني منها: سكوت سكوت، وإيه اليوم الحلو دا.



منتخب مصر بقيادة حسام حسن، خسر مساء اليوم من منتخب الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء سعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة، ولكنه انتهى بفارق هدف في اللحظات الأخيرة.



وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.