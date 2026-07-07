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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تتطلع لمساهمة مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين

وزير خارجية الكويت
وزير خارجية الكويت
أ ش أ

أعرب وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، عن تطلع بلاده إلى أن تسهم مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر حوار يعالج شواغل دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، والتصدي لأنشطة وكلائها وبرامجها الصاروخية والطائرات المسيرة، وضمان أمن الملاحة في مضيق "هرمز"، والطابع السلمي لبرنامجها النووي، وعدم استخدام الأصول الإيرانية المفرج عنها في أنشطة تزعزع استقرار المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" المنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن ترحيب بلاده بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مثمنا جهود الوساطة التي بذلت في هذا الصدد.
كما جدد إدانة الكويت للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وخرق فاضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأشار إلى أن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء..مؤكدا حرص الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة.
ودعا وزير الخارجية الكويتي، في ختام كلمته، إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالكويت خلال عام 2027، بما يسهم في مواصلة الجهود بصورة جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها

وزير خارجية الكويت مذكرة التفاهم أمريكا وإيران

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